김승원 ‘신약 청탁 의혹’ 재수사 들어가나…경찰, 영등포서 배당

신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 신약 개발 부정 청탁 의혹을 받는 김승원 법무부 장관 후보자에 대한 고발 사건이 서울 영등포경찰서에 배당됐다. 재수사 여부에 대한 본격적인 법리 검토가 시작될 전망이다.
서울경찰청은 8일 오전 김 후보자에 대한 고발 사건을 영등포경찰서에 배당했다고 밝혔다. 앞서 이종배 전 국민의힘 서울시의원과 시민단체 서민민생대책위원회는 해당 의혹과 관련 지난 4일 각각 김 후보자를 직권남용, 청탁금지법 위반 등 혐의로 서울경찰청에 고발했다.
김 후보자는 2021년 브로커 양모씨를 통해 코로나19 치료제 개발업체 제넨셀 대표 강모씨의 청탁을 받고, 김강립 당시 식품의약품안전처장에게 신속한 임상시험 승인을 요청했다는 의혹을 받고 있다.
해당 의혹은 2024년 12월 검찰이 한 차례 기소유예 처분한 사안이다. 당시 검찰은 신속 처리 요청 자체가 위법하다고 단정하기 어렵다고 봤다. 김 후보자가 양씨에게 후원금 명목으로 500만원을 수수하기로 약속한 혐의는 인정되지만, 실제 수수가 이뤄지지 않은 점 등을 참작해 기소유예했다.
고범석 신임 서울경찰청장은 전날 정례 기자간담회에서 “고발장이 접수됐으므로 관할을 지정해 사건을 배당하면 법과 절차에 따라 수사를 진행하겠다”고 밝힌 바 있다. 재수사 가능성을 묻는 질문에는 “그 부분은 다시 한번 검토를 해봐야 한다”며 “법리 검토는 배당된 곳에서도 하겠지만, 서울청에서도 같이 할 것”이라고 답했다.
이에 대해 김 후보자는 “부정한 청탁은 없었고, 그로 인해 식약처의 심사가 공정하게 안 이뤄진 것도 아니다”라며 “지연된 절차를 신속히 처리해달라는 취지로 식약처장에게 한차례 전화한 뒤 그 내용에 대한 문자를 주고받은 것이 전부”라는 입장을 거듭 밝히고 있다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지