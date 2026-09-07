한국공항공사, 지방공항 통한 외국인 관광객 유치 나서

한국공항공사가 외국인 관광객을 지방으로 유치하기위해 적극 나섰다.



한국공항공사는 이달부터 문화체육관광부와 함께 지방공항을 통한 외국인 관광객의 입국을 늘리기 위해 3대 프로모션을 추진한다고 7일 밝혔다.

김포공항 터미널 모습.

국내 공항을 통해 입국한 외국 관광객 대부분이 수도권 공항(김포·인천)을 이용하는 등 쏠림현상을 완화시키기위해 정부는 지난 2월 제11차 국가관광전략회의에서 지방공항의 인바운드 거점화를 주요 과제로 제시한 바 있다.

2025년 한국문화관광연구원의 밝힌 자료에 따르면 외래객 입국 분담 비율은 인천(73.8%), 김포(7.3%), 김해(9.3%), 제주(8.2%), 청주(0.6%), 대구(0.7%)순으로 나타났다.

한국관광공사는 우선 중국과 일본인 관광객을 겨냥해 총 3억5000만원 규모의 대규모 항공권 할인 프로모션을 추진한다.

중국인 관광객 대상으로는 국경절 연휴(10월1일~10월7일) 중국 인바운드 수요를 집중 유치하기 위해 중국 최대 OTA 씨트립과 손잡고 이날부터 11월 6일까지 1인당 최대 약 21만 원의 할인쿠폰을 지원한다.

중국~김포·김해·제주·청주·대구 전 노선 대상이며, 중국 씨트립(구매 사이트)에서 수도권 공항(김포·인천)행 국제선 항공권 구매 이력이 확인된 이용객에게는 인천~제주 등 8개 국내 노선에 대한 추가 할인 혜택도 주어진다.

일본인 관광객을 위해서는 트립닷컴 일본 페이지(구매 사이트)를 통해 이날부터 11월 6일까지 일본~김포·김해·제주·청주·대구 전 노선 대상으로 프로모션을 제공한다. 1인당 최대 약 24만 원을 할인받을 수 있고 추가 할인 혜택 요건은 앞선 중국 대상 프로모션과 같다.

포항에서 올로케이션으로 촬영돼 해외에서 인기를 끈 드라마 ‘스프링피버’를 활용한 관광 마케팅도 추진한다. 9일부터 세계 최대 여행 플랫폼 트립어드바이저 일본 사이트에 포항 촬영지와 관광 콘텐츠를 소개하는 홍보물을 게재하고, 지방공항 경유 여행루트를 집중홍보해 일본인 관광객의 지방공항 이용을 유도한다.

홍보물에는 앞서 소개한 항공권 할인 프로모션과 포항 1일 투어 등 지역 여행 상품 예약 링크도 함께 담아 실제 방문으로 연결한다는 계획이다.

오는 11월 4일까지 열리는 여수세계섬박람회와 연계한 내륙노선 활성화 사업도 추진한다. 박람회를 방문하는 외국인 관광객을 유치한 여행사(박람회 공식 여행사 및 공사 협력여행사, 총 17개사)를 대상으로 여행사당 최대 2000만 원까지, 총 7000만 원을 투입해 김포~여수 국내선 항공권 구매비용을 전액 지원한다.

허주희 한국공항공사 글로컬사업본부장은“이번 프로모션을 통해 지방공항의 국제적 인지도를 높이고, 지방공항 이용객 증가가 지역 체류와 소비 확대로 이어지는 선순환 구조를 만들겠다”며“앞으로도 항공과 관광을 연계한 마케팅을 지속 추진해 지방공항으로 외국인 관광객을 지속 유치하겠다”고 말했다.

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