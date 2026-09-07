서울 전세 재계약 보증금 4683만원 올라

서울 아파트 전월세 가격이 계속 오르고 있는 가운데 전세 재계약에서도 그 흐름이 이어졌다.

서울 시내의 아파트가 보이고 있다. 뉴시스

6일 국토교통부 실거래가 자료를 보면 지난 7월 서울 아파트 전세 갱신계약 4576건 중 계약갱신요구권을 행사하지 않은 계약 2093건에서 종전보다 보증금이 오른 계약이 1835건으로 87.7%에 달했다. 보증금이 같은 계약은 234건(11.2%), 낮아진 계약은 24건(1.1%)에 그쳤다. 평균 보증금도 종전 5억1221만원에서 5억5904만원으로 4683만원(9.1%) 올랐다. 성북구 ‘꿈의숲아이파크’ 전용면적 84㎡의 경우 2년 전 보증금 5억2500만원에서 지난 7월 8억2500만원으로 3억원이나 올라 재계약됐다.



계약갱신요구권을 행사하지 않고 재계약하면 임대료 인상 폭을 5% 이내로 제한하는 규정을 적용받지 않는다. 실거래 신고상 갱신계약으로 분류되더라도 임대인과 임차인이 다시 정한 보증금에는 당시 전세 시세가 반영될 수 있다. 반면 계약갱신요구권을 행사한 재계약의 평균 보증금 인상액은 2744만원으로 집계됐다. 갱신권 미사용 계약보다 1939만원 적었다.



서울 전셋값은 계속 오르고 있다. KB부동산에 따르면 지난달 서울 아파트 전셋값은 지난해 12월보다 7.59% 올라 전국 평균 상승률(3.58%)의 두 배를 웃돌았다.

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