정부, CPTPP 가입 농어업 영향 점검… 박정성 “피해 우려 충분히 고려”

정부가 포괄적·점진적 환태평양경제동반자협정(CPTPP) 가입 검토에 따른 농어업 분야 영향을 점검하고 국내 보완대책 마련을 위한 의견 수렴에 나섰다.

산업통상부 청사.

산업통상부는 4일 농어업 분야 학계와 연구기관, 유관기관 전문가들이 참석한 가운데 ‘CPTPP 관련 농어업계 전문가 자문회의’를 개최했다고 밝혔다.

회의를 주재한 박정성 통상교섭본부장은 CPTPP 가입에 따른 공급망 안정과 경제안보, 수출시장 확대 효과를 강조하는 한편 시장 개방에 따른 농어업계의 피해 가능성도 함께 고려하겠다는 입장을 밝혔다.

박 본부장은 “CPTPP는 단순한 시장개방을 넘어 공급망 안정과 경제안보, 수출시장 확대 등 우리 경제의 중장기적 이익과 직결된 사안”이라며 “농어업 등 피해가 우려되는 분야의 부담도 충분히 고려해야 한다”고 말했다.

이어 “농어업계가 느끼는 우려와 현장의 목소리를 듣고 검토 과정에서 이를 최대한 감안하겠다”고 강조했다.

참석자들은 CPTPP 가입에 따른 농어업 분야의 예상 영향과 주요 고려사항을 비롯해 농어업 경쟁력 강화와 국내 보완대책, 농수산물 수출 확대 방안 등에 대해 의견을 제시했다. 농어업계와의 향후 소통 방안도 논의했다.

산업부는 앞으로 관계부처 및 전문가들과 CPTPP 가입에 따른 영향을 지속적으로 검토할 계획이다. 조만간 농어업계와 직접 소통하는 자리도 마련해 세부 업종·품목별 우려와 요구사항을 수렴하고 향후 가입 검토 과정에 반영하기로 했다.

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