6만 3000명 몰린 ‘모두의 창업’…1100명 2라운드 진출

중소벤처기업부가 6만3000명이 지원한 ‘1차 모두의 창업 프로젝트’에서 2라운드에 진출할 1100명을 선정했다.

중기부는 4일 일반·기술 분야 500명과 로컬 분야 600명 등 모두 1100명의 2라운드 진출자를 선발했다고 밝혔다. 이들은 1차 선발된 5000명을 대상으로 약 2개월간 보육과 평가를 거쳐 선정됐다.

중소벤처기업부. 뉴시스

진출자 가운데 39세 이하 청년은 64.9%로. 최연소는 15세, 최연장은 72세였다. 15세 참가자는 정제된 리뷰 크롤링 알고리즘을 활용한 시골여행 설계 플랫폼을 제안하고 특허 출원까지 추진했다. 72세 참가자는 경북 안동의 상품성이 낮은 사과를 활용한 활력 스틱 개발 아이디어로 선정됐다.

비수도권 등 지역 선정자는 전체의 80.9%에 달했다. 영남권이 27.9%로 가장 많았고 충청권 20.1%, 호남권 19.1%, 강원 9.4%, 제주 4.4% 순이었다.

일반·기술 분야에서는 IT가 36.2%로 가장 높은 비중을 차지했고 바이오·의료 15.8%, 라이프스타일 10.8%가 뒤를 이었다. 전체 도전신청서의 43.2%에는 AI 관련 키워드가 포함됐다. 로컬 분야는 생활 45%, 식음료(F&B) 38.8%, 뷰티 9.7% 순이었다.

일부 참가자는 이미 투자유치 성과도 냈다. 서울의 한 참가자는 AI 운영관리 분야 성장성을 인정받아 씨엔티테크로부터 2억원을 투자받았다. 광주의 한 참가자는 코어리스 모터 기술을 바탕으로 광주창조경제혁신센터에서 1억원을 유치하고 TIPS 연계를 추진 중이다.

2라운드 진출자에게는 초기 사업화 자금과 멘토링, 규제 스크리닝, GPU, 협약보증 등이 지원된다. 중기부는 오는 7일부터 전국 순회 설명회와 지역·권역 오디션을 진행한 뒤 12월 최종 200명을 선발할 예정이다.

노용석 중기부 제1차관은 “누구나 일상 속 아이디어와 문제의식만으로 창업에 도전할 수 있음을 보여준 프로젝트”라며 “선발된 인재들이 혁신기업으로 도약하도록 지원하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지