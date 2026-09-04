“아이 키우면서 대학 진학 꿈 이뤘어요”

“어린 아이를 키우며 공부하는 것이 막막했지만, 매월 지원되는 생활비와 응원 덕분에 꿈꿨던 대학 진학의 결실을 맺을 수 있었습니다.”



3일 서울 중구 천주교 서울대교구청에서 우리금융그룹 우리금융미래재단이 서울대교구, 성평등가족부와 함께 연 ‘청소년 미혼 한부모 자립지원사업’ 성과 공유 간담회에서 한 청소년 한부모는 그간 지원에 대해 이렇게 감사를 표했다. 그러면서 “아이에게 부끄럽지 않은 엄마가 되겠다”고 다짐했다.



우리금융미래재단 등 세 기관은 이날 간담회에서 ‘우리 원더패밀리’ 사업을 통해 자립 기반을 다져온 수혜자 6명과 만나 이들의 성과를 축하하고 자립 과정에서의 경험과 소감을 공유했다. ‘우리 원더패밀리’는 청소년 미혼 한부모가 안정적으로 사회에 정착할 수 있도록 돕는 자립지원사업이다. 2023년 생활비 지원을 시작으로 올해부터 의료비와 장학·취업 축하·격려금 등으로 지원 범위를 확대해 실질적인 자립 기반을 지원하고 있다.



이날 간담회에 참석한 수혜자들은 양육과 학업·취업을 병행하며 △대학 입학 3명 △학업 성적 우수 2명 △자격증 취득 및 취업 성공 1명 등의 성과를 거뒀다. 우리금융미래재단은 이들의 성과에 따라 1인당 최대 300만원의 장학·취업 축하금을 전달했다.



간담회에는 임종룡 우리금융미래재단 이사장, 구요비 천주교 서울대교구 총대리 주교, 원민경 성평등가족부 장관 등이 참석했다.

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