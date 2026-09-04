대기업 총수일가 지분 3.5%로 61.4% 내부 지배

국내 대기업 총수일가는 평균 3.5%의 직접 지분을 보유하고 있으나, 계열사 출자 등의 방식으로 내부지분율을 60% 이상 확보하며 지배력을 유지하고 있는 것으로 나타났다. 성과보상 등의 명목으로 총수·친족·임원에게 지급되는 주식지급약정 체결 건수는 올해 66% 급증했다.

세종시 정부세종청사 공정거래위원회 전경. 뉴스1

공정거래위원회가 3일 발표한 ‘2026년 공시대상기업집단 주식소유현황’에 따르면, 국내 대기업 총수일가의 평균 지분율은 3.5%, 계열회사의 평균 지분율은 55.5%로 전년보다 각각 0.2%포인트, 0.4%포인트 감소했다. 임원·자사주 등을 합치면 총수일가의 내부지분율은 61.4%로 전년보다 1%포인트 낮아졌다. 그러나 직접지분율과 내부지분율 격차는 57.9%포인트에 달한다.



공정위 관계자는 “적은 지분으로도 전체 집단을 지배하고 있다는 의미인 만큼 계열사 지분을 매각하는 등 소유 지배 고리를 명확하게 해야 한다”고 설명했다. 총수일가 지분율이 낮은 기업집단은 QCP그룹(0.06%), 토스(0.28%), 에스케이(0.40%), 카카오(0.47%) 순이다.



신규 주식지급약정 체결 건수는 15개 기업집단이 총수·친족·임원을 대상으로 성과보상 등의 목적으로 총 585건 진행돼 전년보다 65.7% 증가했다. 삼성의 신규 체결 건수가 317건 늘어난 영향이다. 공정위 관계자는 “삼성은 지금까지 인센티브를 현금으로 지급했으나, 책임경영 강화를 위해 임원 대상으로 주식지급약정을 체결했다고 설명했다”고 말했다.



임원으로 재직한 총수·친족을 대상으로 주식 지급약정을 체결한 기업집단은 6개로 확인됐다. 이 가운데 두산, 아모레퍼시픽, 교보생명보험은 총수와 주식 지급약정을 체결했다. 한화, 웅진, 유진은 총수 2세를 대상으로 약정을 체결했다. 한화는 국내 대기업 중 처음으로 양도제한조건부주식(RSU) 보상체계를 도입하고, 이를 확대해가는 추세다.

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