로봇 투입 등 지침 마련… “‘근로조건 변동 예상’ 조건 모호”

고용노동부는 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 2·3조 개정 법률)에 따른 의무 교섭 대상을 명시하면서 현대자동차 로봇 ‘아틀라스’ 투입 등 현안의 판단 기준도 마련했다. 다만 여전히 법적 구속력이 없는 지침이라는 점, 신기술 도입에 따른 배치전환을 교섭 대상에 포함한 점 등에 경영계는 반발하고 있다.



노동부가 3일 발표한 ‘경영성과급 등 노동쟁의 대상 시행지침’은 지난 2월 공개한 사례 중심의 해석지침을 보완한 것이다. 당시 지침 발표에도 쟁의 기준을 둘러싼 현장 혼선이 거듭되자 노동부는 이재명 대통령의 지시로 사례를 더 구체화했다.

지난 1월 CES 2026 현대자동차그룹 전시관에서 아틀라스가 자동차 부품을 옮기는 시연을 하고 있다. 현대차그룹 제공

당초 노동부는 시행령·시행규칙을 포함해 보완하는 방안을 검토했다. 시행지침은 법적 구속력이 없다는 한계가 있어서다. 법적 구속력이 없다는 건 법원이 노동부 시행지침과 다른 판단을 내릴 수 있다는 의미다. 이럴 경우 산업계와 노동계가 떠안는 불확실성은 더 커진다.



권창준 노동부 차관은 “법에 모든 사례를 구체적으로 쓰는 건 불가능하다”고 정부가 지침으로 보완한 이유를 설명했다. 이어 “시행지침도 노동위원회에서 부당노동행위를 판단하는 데 있어 규범력이 있다”고 부연했다.



경영계와 일부 노동법 전문가들은 보완 입법을 주장한다.



황용연 한국경영자총협회 노동정책본부 이사는 “현장에서 노사 다툼을 최소화하기 위해서는 시행령을 고치는 게 필요하고, 가장 확실하게 분쟁을 줄일 수 있는 건 법령 개정”이라고 밝혔다. 박지순 고려대 법학전문대학원 교수는 “결국 보완 입법이 필요한데, 그 말을 하는 순간 노동계가 가만있지 않을 것이고, 그러면 정부도 견딜 수 없으니 보완 입법 이야기는 꺼내지 못하는 것”이라고 했다.

노동부가 교섭·쟁의 대상이라고 한 ‘근로조건의 변동이 객관적으로 예상되는 경우’도 여전히 모호하다는 지적이 나온다.



일례로 중장기 경영 계획이나 경영진의 추상적 언급에 그친 경우는 교섭 대상이 아니나, 정리해고의 구체적인 방침이 ‘수립 중’인 경우는 교섭 대상이 된다. ‘인공지능(AI) 도입이 인력 감소로 이어지지 않을 수가 있냐’는 지적에 노동부 관계자는 “현대자동차 로봇 ‘아틀라스’ 등이 언론에서 우려를 크게 표명해 관련한 예측 가능성을 높이고자 한 것”이라고 했다.



지침대로면 기업들이 노조 요구를 버티지 못할 것이라는 우려도 있다.



박 교수는 “현대차가 아틀라스를 도입해 노조에서는 정리해고 반대 요구를 하고, 파업이 장기로 이어지면 회사는 버티지 못하고 로봇 도입을 지연하든지 포기할 것”이라며 “결국 경영상 의사결정을 지연시킬 수밖에 없는 그런 것까지도 다 교섭 대상으로 할 수 있는 것인지 의문”이라고 말했다.

구호 외치는 삼성전자 노조원들. 연합뉴스

지침을 둘러싼 불만은 노동계에서도 크다.



민주노총은 근로조건 변동을 ‘객관적으로 예상되는 경우’로만 제한한 점을 거론했다. 그러면서 “정부가 교섭 범위를 극도로 제한해 회사가 세부 구조조정 계획을 확정하기 전까지 노동자는 아무런 대응도 할 수 없게 된다”고 했다.



한국노총은 영업이익 N% 성과급 관련, 기본급·연봉의 일정 비율이나 정액 지급을 요구하는 방식으로 또다시 갈등이 되풀이될 것이라고 전망했다. 이어 “같은 경영성과급인데도 영업이익을 기준으로 요구하면 교섭·쟁의 대상이 아니고, 기본급이나 연봉을 기준으로 요구하면 가능하다는 것”이라고 지적했다.

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