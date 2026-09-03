“애가 보채서”… 갓난 아들 학대치사 친부 징역 10년 확정

태어난지 2개월도 채 지나지 않은 아들을 때려 숨지게 한 30대 아버지가 징역 10년형을 확정받았다. 함께 재판에 넘겨진 아이의 친모는 징역형 집행유예가 확정됐다.

3일 법조계에 따르면 대법원 1부(주심 서경환 대법관)는 아동학대처벌법 위반(아동학대치사) 혐의로 기소된 A(31)씨에게 이 같이 선고한 원심을 최근 확정했다. 아내 B(33)씨의 아동복지법 위반(아동유기·방임) 혐의에 대해서는 징역 2년에 집행유예 3년을 선고한 원심을 유지했다.

기사와는 관련 없는 영아 사진. 게티이미지뱅크

A씨는 2023년 7월 중순 인천 남동구 자택에서 생후 57일 된 아들 C군을 학대해 숨지게 한 혐의로 재판에 넘겨졌다. C군은 두개골 골절과 경막하출혈로 숨졌다. 그는 ‘아이가 보챈다’는 이유로 화가 나 범행을 저지른 것으로 조사됐다.



미숙아로 태어난 C군은 신생아 집중치료실에 입원했다가 퇴원한 지 얼마 지나지 않아 A씨의 학대로 숨진 것으로 드러났다. B씨는 남편의 학대 행위를 알면서도 제지하거나 C군을 분리하는 등 보호 조치를 하지 않고 방임한 혐의로 함께 기소됐다.

A씨는 경찰 조사에서 “아이를 안고 흔든 것밖에 없는데 왜 죽었는지 모르겠다”며 “아이가 분유를 자꾸 토해 119에 신고했다”고 주장했다. 이들 부부는 아이를 학대한 적이 없다고 주장했으나, 재판에 넘겨졌다.

법원도 이런 주장을 받아들여지지 않았다. 1·2심은 A씨에게 징역 10년을, B씨에게 징역 2년에 집행유예 3년을 각각 선고했다.

2심 재판부는 “법의학자와 전문의들은 피해 아동의 두개골 골절, 뇌출혈, 대퇴부 골절은 자연스럽게 발생할 수 없고 강한 외력에 의한 것이라는 소견을 밝혔다”며 “피고인들의 카카오톡 대화를 봐도 신체적 학대가 있었고, 강도도 강했다는 사실을 알 수 있다”고 지적했다. 이어 “피해 아동은 극심한 신체·정신적 고통을 느끼며 생을 마감했을 것으로 보인다”면서 “피고인들은 수사기관부터 법원에 이르기까지 납득 어려운 변명으로 일관하며 반성하는 태도를 보이지 않고 있다”고 양형 이유를 밝혔다.

대법원도 이런 판단에 잘못이 없다고 보고 상고를 기각했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지