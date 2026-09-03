SK하이닉스 임단협 불발 후 첫 메시지 “불이익 없도록 할 것…지속가능성 고민”

최근 SK하이닉스 노사의 임금·단체협약(임단협) 잠정합의안이 부결된 가운데 SK하이닉스가 성과급 지급과 관련해 “우리 구성원의 성과와 보상이 사회에서 당당하게 인정받을 수 있도록 회사는 구성원을 보호하고 불이익이 없도록 할 것”이라고 밝혔다.

SK하이닉스 본사 전경. 뉴시스

3일 업계에 따르면 SK하이닉스는 전날 경기 분당캠퍼스에서 ‘함께하는 더(THE) 소통행사’를 열고 임직원과 소통에 나섰다. 해당 행사에서 SK하이닉스 기업문화 담당인 진보건 부문장은 성과급 지급 방식변경과 관련한 배경을 설명하며 구성원의 불이익이 없도록 하겠다고 강조했다.

진 부문장은 “성과급 제도의 지속가능성을 가져가기 위해 고민이 필요했다”며 “가장 큰 이해관계자인 주주와 구성원의 이해관계가 맞닿아 있음을 고려해 주식 지급을 고민했다”고 설명했다.

이는 SK하이닉스의 성과급 규모와 지급 방식에 대한 대내외 관심이 커진 상황에서 주주와 구성원 등을 함께 고려해 제도의 지속가능성을 확보하는 한편, 외부의 다양한 시선에도 구성원의 성과에 대한 정당한 보상은 지키겠다는 의미로 풀이된다.

이번 소통행사는 지난달 25일 임단협 잠정합의안이 부결된 뒤 이뤄진 첫 행사다. SK하이닉스는 분기마다 최고경영자(CEO)가 직접 직원들의 이야기를 듣고 각종 경영 현안에 대해 설명하는 소통행사를 하고 있으며, 이날 행사는 국내 전 사업장에 생중계됐다.

앞서 노사는 지난달 임금 6.3% 인상과 함께 성과급인 초과이익분배금(PS)의 40%를 현금으로 지급하고, 나머지 60%를 자사주로 지급하는 내용의 잠정합의안을 마련해 조합원 투표에 부쳤다. 그러나 투표자 과반이 반대하면서 잠정합의안은 부결됐다. 찬반은 불과 단 25표차로 갈렸다.

성과급 지급 방식이 지난해 합의했던 현금 지급에서 자사주를 포함하는 방식으로 1년 만에 바뀌면서 이에 대한 구성원들의 반발이 부결에 영향을 미쳤다는 분석이다. 이날 행사에 참석한 곽노정 SK하이닉스 대표이사 사장은 “작년 큰 틀에서 합의를 이끌어냈고, 세세한 부분을 구성원과 함께 고민하겠다”고 말했다.

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