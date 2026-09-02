점심시간엔 영화보다 낮잠…중국 영화관의 이색 서비스 인기

중국의 한 영화관이 평일 낮 시간대 상영관을 직장인들의 낮잠 공간으로 활용해 화제가 되고 있다. 영화 관객이 적은 시간대의 유휴 좌석을 이용, 점심시간에 편하게 쉴 곳을 찾는 직장인을 끌어들이는 이색 서비스다.

중국 현지 매체 등에 따르면 산시성 시안의 루미에르 영화관은 평일 낮 12시부터 오후 2시30분까지 상영관을 낮잠 공간으로 운영하고 있다. 영화 대신 휴식을 원하는 이용객들이 편안한 좌석에서 약 2시간 30분 동안 낮잠을 잘 수 있도록 한 것이다.

영화관은 VIP관과 커플관 등을 활용해 낮잠 공간을 마련했다. 일부 좌석은 거의 180도까지 젖혀지는 리클라이너 형태이며 마사지 의자가 설치된 공간도 있다. 이용객에게는 소독한 담요와 충전 시설, 커피 등이 제공된다. 일회용 안대와 귀마개도 별도로 구매할 수 있다.

사회관계망서비스(SNS) 캡처

이용료는 1인 월 39.9위안(약 8000원) 수준이다. 평일마다 이용할 경우 하루 비용이 2위안 안팎으로 저렴해져 직장인들이 부담 없이 이용할 수 있다는 점도 눈길을 끈다.

이용 규칙도 마련됐다. 휴대전화는 무음으로 설정해야 하며 통화는 상영관 밖에서 해야 한다. 신발을 벗는 것도 제한된다. 코를 심하게 고는 이용객에게는 다른 공간으로 이동해달라고 안내하는 등 다른 이용객의 휴식을 방해하지 않도록 관리하고 있다.

영화관이 이같은 서비스를 시작한 배경은 평일 낮 시간대의 낮은 객석 이용률이다. 주변에 사무실이 밀집해 있지만 점심시간에는 영화관 좌석이 상당 부분 비어 있다는 점에 착안한 것이다.

현지 보도에 따르면 낮잠 공간에는 약 70개의 좌석이 마련됐으며 평일 이용률은 절반을 넘는 것으로 전해졌다. 이용객들은 사무실이 아닌 영화관 좌석에서 조용하고 편안하게 쉴 수 있다는 것을 장점으로 꼽고 있다.

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