[김상미의감성엽서] 기분 좋아지는 그림

라울 뒤피(1877∼1953)의 그림을 본다. 이렇게 매우 우중충한, 혼자 감당하기 힘든 뉴스가 범람하는 날에는 뒤피의 그림에서 뿜어져 나오는 생명력과 경쾌하고 낙관적인 활력이 필요하다. 나는 온몸으로 그의 그림을 들이마신다. 그가 그린 르아브르의 바다로 뛰어든다. 뒤피만큼 바다를 많이 그린 화가가 있을까? 그것도 자신이 태어난 고향, 르아브르 바닷가를!



물론 외젠 부댕, 클로드 모네, 조르주 브라크, 알베르 마르케 등도 르아브르 바다와 항구를 그렸지만, 그래도 나는 뒤피의 바다 그림이 더 좋다. 뒤피가 그린 바다는 사람들 속에, 사람들과 함께 있기 때문이다. “삶은 나에게 항상 미소 짓지 않았지만, 나는 언제나 삶에 미소를 지었다”는 그 미소가 재치 있게 듬뿍 담겨 있기 때문이다.

그는 파리에서 가장 가까운 항구 도시인 르아브르에서 태어났다. 그 당시 르아브르 항구는 대서양 횡단 여객선과 화물선들의 종착점이었다. 그곳에서 그는 열네 살 때부터 커피 수입 상사에서 일하며, 밤에는 시립미술학교에 다녔다. 그러니 얼마나 많은 시간을 배 갑판 위에서 보냈겠는가. 그 영향으로 그는 평생 고향 바다, 르아브르를 가슴에 품고 다녔다. “바다와 멀리 떨어진 곳, 또는 눈부신 물결의 움직임을 조금도 느낄 수 없는 곳에서 산다는 것은 얼마나 불행한 일인가. 호수 정도로는 결코 만족할 수 없다”고 말할 정도로 그에게 바다는 그를 재생하고, 재생시키는 평생의 충전기였다. 그 때문인지 그의 수채화 바다 그림은 유난히 색채가 더 아름답고, 정답고, 활기차고, 음악적이다.



그림에도 스타일이란 게 있듯이 일찌감치 그에게는 ‘뒤피적 역동성’ ‘경쾌한 뒤피 스타일’이란 말이 붙어 다녔다. 무한정 자신을 열어놓고, 인상파, 야수파, 입체파의 영향을 스펀지처럼 빨아들이면서도 그 안에서 자유자재로 자신만의 독창적인 화풍―아름답고 선명한 색채와 경쾌하고 속도감 넘치는 붓 터치와 밝고, 역동적 생명력이 가득한 희망의 판타지―을 창조해 나갔기 때문이다. 하여 그의 그림을 본 사람들은 하나같이 그를 ‘기쁨의 화가’ ‘찬란한 색채의 화가’ ‘행복을 그린 화가’라 감탄하며 불렀다.



그는 그림 외에도 일상생활에 미술로 응용할 수 있는 모든 것을 다 시도했다. 기욤 아폴리네르의 ‘동물 시집’ 삽화, 시도니 가브리엘 콜레트의 산문집 삽화, 패션 크로키, 직물 패턴 디자인, 도예, 태피스트리, 가구, 벽화 등등. 그는 새로운 기법이나 도전을 두려워하지 않고, 어디서든 그 능력을 시도하고 발휘했다. 그중 뭐니 뭐니 해도 동생인 장 뒤피 화가와 함께 작업한, 1937년 만국박람회의 뤼미에르 파빌리온 벽면을 장식한 ‘전기 요정’이 아닐까. 세계에서 가장 큰 유화 작품(250개의 패널과 높이 10m, 길이 60m에 달하는). 전기의 역사를 빌어 인류의 과거, 현재, 미래를 뒤피식 장밋빛 인생에 담아 지금도 수만 송이 수억 송이 장미꽃을 피워내고 있는, 망설임도 주저도 없는, 기분 좋은 그림. 기분 좋아지는 유쾌하고 재미난 선한 그림!

김상미 시인

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