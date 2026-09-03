발코니 난간 밧줄로 끌어올리다… 인천서 설치 작업자 2명 추락사

인천에서 아파트 6층의 안전난간을 설치하던 작업자 2명이 외부로 추락해 숨졌다. 이들은 비용 절감을 위해 고소작업차(스카이차)를 사용하지 않은 것으로 경찰은 추정했다.

인천에서 아파트 6층의 안전난간을 설치하던 작업자 2명이 외부로 추락했다. 119신고를 받고 출동한 구급대가 심정지 상태인 두 사람을 응급처치(CPR)하며 병원으로 옮겼으나 숨졌다.

3일 인천경찰청 광역범죄수사대에 따르면 전날 오전 11시25분쯤 계양구 작전동의 한 아파트 6층 발코니에서 창호공사 업체 대표 A(68)씨와 직원 B(71)씨가 18m 아래 지상으로 떨어졌다. 당시 “6층에서 2명이 떨어졌다”는 119신고를 받고 출동한 구급대가 심정지 상태인 두 사람을 응급처치(CPR)하며 병원으로 옮겼으나 숨졌다.

A씨 등은 발코니에서 기존의 철제 안전난간을 철거한 뒤 새로 설치할 난간을 밧줄로 묶어 아파트 1층에서 끌어올리던 중 사고를 당한 것으로 파악됐다. 해당 난간은 가로 3m 이상으로 엘리베이터로는 옮길 수 없는 크기였다.

경찰은 A씨 등이 새 난간의 무게를 못 버티고 동시 추락한 것으로 보고 구체적인 사고 경위를 조사 중이다. A씨가 운영하던 업체는 소규모 사업장이며 B씨와 친척 관계인 것으로 전해졌다. 경찰은 국립과학수사연구원에 A씨 등의 시신 부검을 의뢰해 사망 원인을 확인할 예정이다.

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