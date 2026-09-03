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김새롬, 이혼 10년 차에도 '돌싱녀' 꼬리표 "내 잘못도 있어"

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방송인 김새롬이 '돌싱녀' 꼬리표에 대한 생각을 밝혔다.

 

2일 유튜브 채널 '정신차려 김새롬'에는 '데뷔 22년차 김새롬이 속에만 담아뒀던 말들 최초공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.

김새롬. 유튜브 캡처
김새롬. 유튜브 캡처

영상에서 김새롬은 이혼한 지 약 10년이 지났음에도 '돌싱녀' 꼬리표가 붙는 것에 관해 심경을 전했다.

 

김새롬은 "그거는 내 잘못도 있다"며 "그 프레임을 덮으려면 더 큰 프레임이 사실 필요한 게 맞다. 근데 내가 그 이후에 눈도장 찍을만한 활동이 없었기에 못 벗고 있는 거다"라고 이야기했다.

 

이어 "싫지만 이해는 된다. 마냥 그걸 덮으려고 이런 거 저런 거를 시도하는 것 보다는 자연스럽게 열심히 하다 보면 언젠가는 사람들의 프레임을 바꿔줄 수 있는 내 커리어가 생기지 않을까"라며 바람도 전했다.

 

김새롬은 과거 방송에서 눈에 띄기 위해 일부러 비호감 캐릭터를 자처했던 과거도 이야기했다.

 

김새롬은 과거 출연했던 '순위 정하는 여자'를 언급하며 "3~4회부터 들어갔는데, 내가 잘하면 고정이 되는 거고 아니면 안되는 거였다"고 말했다.

 

이어 "내가 이 이야기를 하면 대중들의 비난을 살 걸 알아, 그래도 자극적인 말을 엄청 하는 거다. 한 커트라도 더 따먹으려고. 고정이 되고 싶어서. 초반에는 제일 비호감"이었다고 털어놨다.

 

김새롬은 "나중에는 이제 고정이 됐으니까 나도 이제 나를 좀 표현해야 되지 않나. 그래도 난 내가 내 인성을 좀 믿었다. 우리 엄마가 날 너무 잘 키워줬으니까. 그래서 그냥 성격대로 이제 한 거다. 나중에는 제일 호감인 출연자로 바뀌었다"라고 당시를 돌아봤다.

<뉴시스>


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