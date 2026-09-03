우크라 양대 정보기관, 키이우서 총격전… "주도권 다툼 격화"

러시아와 전쟁 중인 우크라이나 수도 키이우 한복판에서 우크라이나의 양대 정보기관 산하 특수부대가 총격전을 벌여 여러 명이 다치는 사건이 발생했다.



이번 충돌은 우크라이나 국가보안국(SBU)과 우크라이나 국방부 정보총국(HUR) 간 영향력과 자원 확보 경쟁이 수면 위로 드러난 사건으로 평가된다.

우크라이나 수도 키이우에 걸린 우크라이나 국기. AP=연합뉴스

미국 일간 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 SBU 특수부대와 HUR 산하 특수부대는 1일(현지시간) 늦은 밤부터 2일 새벽까지 키이우 도심의 한 아파트 단지에서 무장 대치 끝에 총격전을 벌였다.



우크라이나 당국자들은 이 과정에서 HUR 산하 특수부대원 3명이 다쳤다고 전했다. 현지 주민들이 소셜미디어에 올린 영상에는 사건이 벌어진 아파트 건물 밖에 핏자국이 남은 모습도 담겼다.



SBU와 HUR은 우크라이나를 대표하는 정보기관으로, 러시아 영토와 러시아가 점령한 우크라이나 지역에서 러시아군 장교 암살을 비롯한 각종 비밀작전을 수행해왔다.



이번 충돌의 발단은 HUR의 지휘 아래 우크라이나 편에서 싸우던 러시아 국적 전투원을 SBU가 구금한 일이었다.



HUR 산하에는 수천명의 숙련 병력으로 구성된 '티무르 특수부대'가 있으며, 이 부대에는 러시아인들이 우크라이나 편에서 싸우는 '러시아 의용군단'도 포함돼 있다.



SBU는 지난달 말 러시아 의용군단 부지휘관인 스테판 칼푸노프를 체포해 약 일주일간 구금했다.



칼푸노프의 변호인에 따르면 SBU 특수부대 알파그룹은 1일 칼푸노프를 데리고 티무르 부대가 임차한 키이우 도심의 한 아파트를 찾아가 범죄 수사의 일환이라며 수색을 시도했다.



그러나 현장에 있던 티무르 부대원들이 이를 막았고, 양측의 협의가 불발되자 티무르 지휘관이 추가 병력을 이끌고 현장에 도착했다. 늦은 밤 수십명의 무장 병력이 아파트 단지에 몰려들었고 결국 총격전으로 번졌다.



SBU는 성명을 통해 러시아의 테러 행위를 수사하던 자국 요원들이 무장한 사람들의 공격을 받았으며, 요원들을 보호하기 위해 특수부대를 투입하는 과정에서 총격전이 벌어졌다고 주장했다.



칼푸노프는 총격전 이후 풀려났지만, 그가 정확히 어떤 혐의를 받고 있는지는 여전히 불분명하다고 그의 변호인은 밝혔다.



WSJ은 이번 사건의 배경에 최근 한층 격화한 SBU와 HUR 간 주도권 경쟁이 있다고 전했다.



HUR을 오랫동안 이끌었던 키릴로 부다노우가 대통령 비서실장으로 자리를 옮기고 지난 1월 올레흐 이바셴코가 새 HUR 수장이 됐지만, 티무르 특수부대 상당수는 여전히 부다노우에게 강한 충성심을 보이는 것으로 전해졌다.



부다노우 역시 HUR에 상당한 영향력을 행사하고 있다고 WSJ은 전했다.



이번 사건은 고위 당국자들의 부패 의혹과 일부 군부대 비위 문제 등으로 정치적 부담이 커지고 있는 볼로디미르 젤렌스키 대통령에게 또 다른 악재가 될 전망이다.



젤렌스키 대통령은 사건 이후 정보기관 수장들에게 경위를 국민에게 명확히 설명하라고 지시했다.



부다노우 비서실장도 "누구도 군인을 불법적으로 납치하거나 우리 도시의 거리에서 총을 쏠 권리는 없다"며 우크라이나의 주요 수사기관이 이번 사건을 조사하고 있다고 말했다.

<연합>

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