"경찰이 부족했습니다"…새 경찰지휘부 첫 회의에 '대국민 반성문'

"무신불립(無信不立·믿음이 없으면 설 수 없다). 국민의 신뢰를 잃으면 경찰은 존재 이유가 없습니다. '말잔치'에 그치지 않고 반드시 변화와 실천으로 보여드리겠습니다."



김종철 신임 경찰청장 직무대행이 취임 첫날인 3일 전국 경찰 지휘부를 한자리에 불러 모아 사실상 대국민 반성문을 발표했다.



이날 서울 서대문구 경찰청에서 열린 전국 경찰지휘부 회의 슬로건은 '경찰이 부족했습니다. 뼈저린 반성과 철저한 쇄신으로 경찰을 기본부터 다시 세우겠습니다'이다.

김종철 신임 경찰청장 직무대행이 3일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 전국 경찰 지휘부 회의에서 발언하고 있다.

최근 광주 장윤기 사건 부실 수사와 제주 실종사건 허위 종결 등으로 경찰에 대한 국민 신뢰가 무너졌다는 위기의식이 반영된 문구다.



김 대행은 회의 모두발언에서 취임 구상이나 정책 비전을 제시하기에 앞서 반성과 사죄부터 꺼냈다.



그는 "국민의 생명과 안전을 지켜야 할 경찰이 제 역할을 다하지 못했고, 소중한 가족의 생사를 애타게 기다리던 분들의 절박한 호소에도 제대로 응답하지 못했다"고 말했다.



이어 국민이 경찰에 던진 질문을 "과연 경찰을 믿어도 되는가"라고 규정한 뒤 "이 질문을 피하거나 변명하지 않겠다"고 했다.

특히 잇단 부실 대응을 일선 경찰관 개인의 일탈로만 돌리지 않고 지휘부와 조직 전체의 책임을 규명하겠다는 뜻을 분명히 밝혔다.



김 대행은 "개별 경찰관의 잘못만을 탓하고 끝내지도 않겠다"며 "어떻게 현장에서 그런 일이 가능했는지, 왜 관리·감독 체계가 제대로 작동하지 않았는지 하나하나 원인을 철저히 확인하고 바로잡겠다"고 강조했다.



조직에 불리한 사실까지 투명하게 공개하고 사건 축소·은폐와 제 식구 감싸기식 조직문화도 뿌리 뽑겠다고 약속했다.

김종철 신임 경찰청장 직무대행(경찰청 차장)을 비롯한 경찰 지휘부가 3일 서울 서대문구 경찰청에서 전국 경찰 지휘부 회의에 앞서 경찰헌장을 낭독하고 있다.

김 대행은 "경찰에 유리한 사실만을 설명하지 않겠다"며 "잘못이 확인되면 누구의 잘못인지, 지휘·감독 책임은 어디에 있는지 국민 앞에 투명하게 밝히겠다"고 말했다.



그러면서 "경찰의 성과보다 국민의 안전을, 조직의 체면보다 진실을, 경찰관의 편의보다 국민의 권리를 우선하겠다"고 덧붙였다.



김 대행은 또 이날 회의에서 전국 경찰지휘부를 대표해 경찰헌장을 낭독하며 '경찰의 기본'을 되새겼다.



경찰헌장은 1991년 경찰청 개청과 함께 제정돼 국민의 생명과 재산 보호, 공정한 법 집행, 인권 존중 등 경찰이 지켜야 할 기본적인 가치와 자세를 담고 있다.



경찰 지휘부는 경찰헌장 낭독을 통해 경찰의 존재 이유와 국민에 대한 봉사자로서의 의미를 되새기고, 국민의 안전을 책임지는 본연의 사명에 더욱 충실할 것을 다짐했다.



김 대행은 헌장 낭독을 통해 "경찰이 국민의 생명과 안전을 지키는 본연의 책임을 다할 수 있도록, 경찰의 기본과 원칙부터 바로 세우겠다"고 강조했다.

회의에서는 실종사건의 접수부터 초기 대응, 수색·수사, 보고·지휘와 종결에 이르는 전 과정을 재점검하기로 했다.

김종철 신임 경찰청장 직무대행(경찰청 차장)이 3일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 전국 경찰 지휘부 회의에서 모두 발언을 마친 뒤 인사하고 있다.

진행 중인 전국 실종사건 점검에서 부적절한 업무 행태가 확인되면 지위와 직급을 막론하고 책임을 물을 방침이다.



경찰청에는 '경찰개혁추진단'을 설치해 조직과 제도뿐 아니라 현장 업무수행 방식과 조직문화까지 원점에서 점검한다.



다음 달 시행되는 개정 형사소송법에 대비한 수사 인력 확충과 전문성 강화 방안도 논의했다.



이날 회의에는 국가수사본부장과 신임 시도경찰청장 14명을 포함해 전국 18개 시도경찰청장이 전원 참석했다.



인사발령으로 새롭게 교체된 경찰 지휘부가 현지에 부임하기 전에 한자리에 모여 회의를 진행한 건 이번이 처음이라고 경찰청은 설명했다.



이번 인사에서 연고가 없는 지역에 배치된 전국 시도경찰청장들은 온정주의와 유착의 고리를 끊고 지역 주민을 위한 치안에 전념하겠다고 다짐했다.

<연합>

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