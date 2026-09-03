'결혼' 지예은 "연애는 많이 안 해 봐…이번이 세 번째"

배우 지예은이 연애사를 고백했다.

2일 유튜브 채널 '오키키 ㅇㅋㅋ'에는 '결혼 축하해! 축가는 '아나까나'지 | 아무튼떠들러왔는데'라는 제목의 영상이 게재됐다.

지예은. 유튜브 캡처

조혜련과 가비, 지예은은 구독자들의 고민을 상담해줬다.

조혜련은 지예은에게 바타와의 연애가 몇 번째냐고 물었고 지예은은 "세 번째"라고 답했다.

지예은은 "연애는 많이 안 해 봤다"고 했다.

또 지예은은 '퀸의 자질'을 주제로 대화를 나누던 도중 "나만 아는 착함이 있다. 그럴 때 '그래도 내가 잘 컸다'고 생각한다"고 했다.

그러면서도 "제 안에 이기적인 면도 있다. 나만 아는 인간의 욕심이 있다"고 했다.

그는 "마음 한 편에 내 욕심 같은 걸 발견할 때 (스스로) 별로라고 생각한다"고 했다.

1994년생 동갑내기인 지예은과 바타는 이날 결혼 소식을 직접 전했다. 두 사람은 교회에서 신앙생활을 함께하며 연인으로 발전했다. 지난 4월 공개 열애를 시작한 지 약 5개월 만에 부부의 연을 맺게 됐다. 결혼식은 오는 12월12일 서울 모처에서 올린다.

<뉴시스>

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