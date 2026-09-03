신정환 "탁재훈이 김현정 좋아했다…전 형수님과 닮아"

유튜브 채널 ‘닭터신’ 화면 캡처

그룹 컨츄리꼬꼬 출신 방송인 신정환이 과거 멤버 탁재훈이 가수 김현정을 좋아했다고 폭로했다.

김현정 역시 당시 탁재훈의 마음을 알고 있었다고 밝혀 눈길을 끌었다. 지난 2일 유튜브 채널 ‘닭터신’에는 ‘그 시절로 다 돌려놔~! 롱다리 미녀 김현정’이라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 김현정이 게스트로 출연해 신정환과 전성기 시절 활동을 돌아봤다.

신정환은 김현정에게 “활동 시기가 겹치는데도 사석에서 만난 적이 없다”고 말했다. 이에 김현정은 “거의 30년 동안 활동하면서 탁재훈 오빠는 많이 만났단 말이죠”라며 “신정환 오빠와는 자리가 없었다”고 과거를 떠올렸다.

그러자 신정환은 그 이유를 알고 있다는 듯 “재훈이 형이 널 좋아했어”라고 말했다. 김현정은 크게 놀라지 않고 “그건 알고 있었죠”라고 답했다.

신정환은 “재훈이 형이 원래 김현정 씨 같은 스타일을 되게 좋아해요”라며 “그래서 사석에서 그 형이 나를 안 부른 거야”라고 주장해 웃음을 자아냈다.

김현정이 “오빠도 날 좋아했냐. 그런 거냐”고 묻자 신정환은 “좋아했죠. 김현정 씨를 안 좋아했던 사람이 누가 있어요?”라고 너스레를 떨었다.

하지만 김현정은 “근데 오빠한테는 그런 눈빛을 받아본 적이 없다”고 말해 신정환을 당황하게 했다. 이어 탁재훈에 대해서는 “‘나는 크고 약간 뭐 이런 스타일 좋아한다’고” 비슷한 이야기를 들은 적이 있다고 전했다.

신정환은 탁재훈의 결혼 생활까지 언급하며 “그 형이 결혼했잖아. 근데 전 형수님이 닮았다니까”라고 말했다. 탁재훈의 전 아내와 김현정의 외모가 닮았다는 취지의 발언이었다.

김현정은 과거 탁재훈의 집에서 함께 식사한 적도 있다고 밝혔다. 다만 탁재훈과 단둘이 만난 적은 없었다고 선을 그었다.

김현정은 “둘이 만난 적은 단 한 번도 없어요”라며 “항상 5~6명이 같이 만났다”고 설명했다. 신정환은 이를 듣고 “그런데도 오빠는 없었다”는 김현정의 말에 웃음을 보였다.

두 사람은 당시 김현정의 인기를 두고도 이야기를 나눴다. 김현정은 과거 남성들의 대시를 많이 받았다는 이야기에 “그 얘기는 지겨울 정도”라고 말했다.

신정환은 “지난 얘기지만 스포츠 스타부터 시작해서 배우, 재벌가 쪽에서도 대시를 받았다”고 전했다.

김현정 역시 당시를 떠올리며 “내가 친한 배우들도 많고 가수, 모델, 미스코리아도 다 있었다”며 “똑같은 사람한테 갑자기 연락해 오는 경우도 있었다. ‘너도 연락받았어?’ 한 적도 있다”고 털어놨다.

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