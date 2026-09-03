러트닉 미국 상무장관 “미국서 반도체 안 만들면 ‘관세’ 대가”

하워드 러트닉 미국 상무부 장관이 반도체 관세와 관련해 “여기(미국)서 생산하지 않으면 세계에서 가장 큰 시장에 들어오기 위해 대가(관세)를 치를 각오를 하라는 것”이라고 예고했다.

하워드 러트닉 미국 상무부 장관. 로이터연합뉴스

러트닉 장관은 2일(현지시간) 노스캐롤라이나주 채플힐에서 열린 주요 20개국(G20) 혁신장관회의 도중 CNBC방송과의 인터뷰에서 반도체 관세가 고강도일 것이며 미국 내 반도체 제조업 투자와 연계하는 구조라는 보도에 “정확히 맞다”고 말했다.

러트닉 장관은 “미국에서 혁신적인 의약품을 생산한 기업들에 관세 감면 혜택을 줬다”며 “반도체에 대해서도 그런 방식을 예상하면 된다”고 부연했다. 그는 “TSMC는 애리조나에 2650억달러 규모의 반도체 공장, 마이크론은 2500억달러 규모의 메모리 공장을 짓는다”면서 “트럼프 관세 정책이 작동하고 있는 모습”이라고 강조했다. 이어 “미국에서 반도체를 생산하기 위한 1조2000억달러 규모의 투자 약속을 받았다”면서 “대만 정부가 다음 주 미국에 대한 200억~300억달러 규모의 추가 투자 계획을 발표할 것”이라고도 했다.

G20 혁신장관회의 참석 차 방미 중인 김정관 산업통상부 장관은 러트닉 장관과 회담을 갖고 대미 투자 1호 프로젝트 관련 논의를 할 것이라는 전망이 나온다.

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