與, ‘李 2심 유죄’ 언급 조국에 “배은망덕”

이재명 대통령의 임기 후 유죄 판결 가능성을 언급한 조국혁신당 조국 혁신정책연구원장의 발언을 놓고 범여권 내부에서 파장이 커지고 있다. 친명(친이재명)계에서는 “배은망덕”이라는 격한 반응까지 터져 나왔고, 조 원장은 “이재명정부의 성공을 위한 레드팀 역할”이라며 물러서지 않았다. 국민의힘은 범여권 내부에서 이 대통령의 사법리스크를 공개적으로 거론하기 시작했다며 ‘레임덕’ 공세에 나섰다.



민주당 박선원 최고위원은 2일 세종시청에서 열린 현장 최고위원회의에서 “조 원장의 언급은 심히 유감”이라며 “동지의 언어일 수 없다. 무엇이 그리 맺혔나”라고 말했다. 이어 “배은망덕이라고 말할 수밖에 없다”고 비판했다.

조국 혁신정책연구원장이 2일 오후 전남광주 신안군 압해읍 보훈회관에서 열린 '2026 신안군 명사 초청 특강'에서 '호남정치의 미래'를 주제로 강연하고 있다. 뉴스1

5선 중진 박지원 의원도 페이스북에 “여기도 또 자다가 봉창 때리는 분이 계신다”며 “영특하셨던 분이 왜 이러시는지 답답하다. 좋았던 조국으로 돌아오라”고 적었다.



논란은 조 원장이 전날 이 대통령의 공직선거법 위반 사건과 민주당이 추진하는 공소취소 문제를 함께 거론하면서 시작됐다. 조 원장은 페이스북에서 “대법원 법리가 다시 뒤집어지지 않는 한 이 대통령 임기 후 재개될 2심 재판에서 유죄 판결이 내려질 가능성이 매우 높다”며 “공소취소를 밀어붙인다면 정치적, 법적으로 낭패를 볼 수밖에 없다”고 주장했다. ‘조작기소’를 이유로 공소를 취소하려면 먼저 조작기소 사실이 확인돼야 한다는 취지다.



국민의힘은 이를 이 대통령의 레임덕 징후로 규정하며 공세에 활용했다. 정점식 원내대표는 “정확히 넉 달 전에는 ‘이 대통령 사건에 대한 공소취소는 마땅하다’고 말씀하신 분이라 조금 당혹스럽다”면서도 “말을 뒤집게 된 상황 변경은 단 하나다. 바로 레임덕”이라고 주장했다. 정 원내대표는 조 원장이 이 대통령의 재판이 임기 후 재개될 것이라고 한 데 대해서도 “헌법상 이 대통령 재판은 임기 중 지금 바로 재개돼야 한다”며 이 대통령의 형사재판 재개를 촉구했다.



조 원장은 이날 JTBC와 인터뷰에서 기존 입장을 굽히지 않았다. 그는 “이재명정부의 성공을 위해 레드팀 역할을 하는 게 혁신당의 역할”이라며 “내 글의 실제 내용을 보지 않고 반발하는 민주당 친명 정치인들은 대통령을 위한 것이 전혀 아니다”라고 반박했다.

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