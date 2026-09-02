與, ‘李 2심 유죄’ 언급 조국에 “배은망덕”

범여권 파장 확산… 野 “레임덕 징후”
이재명 대통령의 임기 후 유죄 판결 가능성을 언급한 조국혁신당 조국 혁신정책연구원장의 발언을 놓고 범여권 내부에서 파장이 커지고 있다. 친명(친이재명)계에서는 “배은망덕”이라는 격한 반응까지 터져 나왔고, 조 원장은 “이재명정부의 성공을 위한 레드팀 역할”이라며 물러서지 않았다. 국민의힘은 범여권 내부에서 이 대통령의 사법리스크를 공개적으로 거론하기 시작했다며 ‘레임덕’ 공세에 나섰다.
민주당 박선원 최고위원은 2일 세종시청에서 열린 현장 최고위원회의에서 “조 원장의 언급은 심히 유감”이라며 “동지의 언어일 수 없다. 무엇이 그리 맺혔나”라고 말했다. 이어 “배은망덕이라고 말할 수밖에 없다”고 비판했다.
5선 중진 박지원 의원도 페이스북에 “여기도 또 자다가 봉창 때리는 분이 계신다”며 “영특하셨던 분이 왜 이러시는지 답답하다. 좋았던 조국으로 돌아오라”고 적었다.
논란은 조 원장이 전날 이 대통령의 공직선거법 위반 사건과 민주당이 추진하는 공소취소 문제를 함께 거론하면서 시작됐다. 조 원장은 페이스북에서 “대법원 법리가 다시 뒤집어지지 않는 한 이 대통령 임기 후 재개될 2심 재판에서 유죄 판결이 내려질 가능성이 매우 높다”며 “공소취소를 밀어붙인다면 정치적, 법적으로 낭패를 볼 수밖에 없다”고 주장했다. ‘조작기소’를 이유로 공소를 취소하려면 먼저 조작기소 사실이 확인돼야 한다는 취지다.
국민의힘은 이를 이 대통령의 레임덕 징후로 규정하며 공세에 활용했다. 정점식 원내대표는 “정확히 넉 달 전에는 ‘이 대통령 사건에 대한 공소취소는 마땅하다’고 말씀하신 분이라 조금 당혹스럽다”면서도 “말을 뒤집게 된 상황 변경은 단 하나다. 바로 레임덕”이라고 주장했다. 정 원내대표는 조 원장이 이 대통령의 재판이 임기 후 재개될 것이라고 한 데 대해서도 “헌법상 이 대통령 재판은 임기 중 지금 바로 재개돼야 한다”며 이 대통령의 형사재판 재개를 촉구했다.
조 원장은 이날 JTBC와 인터뷰에서 기존 입장을 굽히지 않았다. 그는 “이재명정부의 성공을 위해 레드팀 역할을 하는 게 혁신당의 역할”이라며 “내 글의 실제 내용을 보지 않고 반발하는 민주당 친명 정치인들은 대통령을 위한 것이 전혀 아니다”라고 반박했다.
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