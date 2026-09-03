“불편함 견뎌내면 J자로 생산성 치솟아”

“불편함의 골짜기를 견뎌낸 조직은 어느 순간 J자로 꺾여 올라간다.”



정재헌 SK텔레콤 최고경영자(CEO)는 인공지능(AI) 전환 과정의 불편함과 단기 침체를 견뎌내야 생산성 혁신에 도달할 수 있다며 이같이 강조했다.

정재헌 SK텔레콤 CEO가 서울대 강연에서 ‘AX J커브’에 대해 설명하고 있다.

SK텔레콤 제공

2일 SK텔레콤에 따르면 정 CEO는 전날 서울 관악구 서울대에서 대학·대학원생 300여명을 대상으로 특강을 진행했다. 정 CEO는 ‘AI 시대의 선택과 기회’를 주제로 AI 확산과 중요성에 관해 설명했다. AI를 활용하는 사람과 조직의 처리 역량이 달라지고, AI 기술의 중요성도 나날이 커지고 있다. 정 CEO는 “과거 석유와 반도체가 그랬듯 AI 역시 기업을 넘어 국가 간 경쟁으로 번지고 있다”며 “남의 기술에 기대면 가격도, 조건도 스스로 정할 수 없기 때문에 ‘소버린 AI’가 중요하다”고 강조했다.



정 CEO는 조직의 AI 전환(AX) 사례를 ‘AX의 J커브’에 빗대 설명하기도 했다. AI를 도입하면 곧바로 효율이 높아지는 것이 아니라 재교육, 업무 재설계, 데이터·조직 정비 과정에서 일시적으로 생산성이 떨어질 수 있다는 것이다. 이 구간을 넘어서면 생산성이 급격히 상승하는 구조가 나타난다고 봤다.



AX 시대 일하는 방법론으로는 △낯설게 보기 △극한 마주하기 △불편해지기 3가지를 제시했다. ‘낯설게 보기’는 기존 업무 방식을 AI를 전제로 다시 생각하는 과정이고, ‘극한 마주하기’는 기존 방식으로는 달성하기 어려운 목표를 설정해 조직의 변화를 끌어내는 방식이다. ‘불편해지기’는 AI 전환 초기의 시행착오를 견디는 태도를 뜻한다.



정 CEO는 AI 시대에도 가치 판단과 방향 설정은 사람의 몫이라고 강조했다. 그는 “AI가 모든 것을 결정할 것 같은 시대지만 그렇게 생각하지 않는다”며 “주도성을 가지고 스스로 방향을 정하는 통찰력과 공감 능력이 경쟁력”이라고 말했다.

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