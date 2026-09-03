우주항공방산·AI 단과 대학 첫 출범 [수시특집-경상국립대]

경상국립대는 2027학년도 수시모집에서 전체 모집인원의 80.3%인 3729명을 선발한다. 학생부교과전형 2089명, 학생부종합전형 1571명, 실기·실적전형 69명이다.



이번에 학생부종합 지역의사선발전형이 처음 신설됐다. 의예과에서 22명을 진료권역별로 선발한다. 1단계 서류평가로 5배수를 뽑은 뒤 2단계에서 1단계 성적 80%와 면접 20%를 반영한다. 수능 최저학력기준은 3개 영역 등급 합 6 이내이며, 수학은 미적분·기하 중 1과목을 필수로 반영하고 탐구는 과학탐구 2과목 평균을 반영한다.



학생부종합전형(일반전형)은 면접고사 미시행 모집(605명)과 면접고사 시행 모집(100명)을 나눠 고지한다. 면접고사는 사회과학대학 일부 학과(사회·심리·정치외교·미디어커뮤니케이션학과)와 사범대학, 수의과대학, 의과대학, 간호대학, 약학대학에서 시행하며, 행정학과 면접고사는 폐지했다. 의과대학은 학생부종합 모든 전형에서 면접고사를 시행하고 1단계 선발 배수는 5배수다.

한동엽 입학처장

경남·부산·울산 소재 고교 졸업자 또는 졸업예정자 대상인 지역인재전형은 학생부교과 229명, 학생부종합 350명으로 전년보다 각각 17명, 20명 늘렸다. 학생부교과·학생부종합전형은 일부 모집단위를 제외하고 수능 최저학력기준을 완화하거나 적용하지 않는다. 학생부교과전형의 내신 성적은 계열 구분 없이 국어·영어·수학·사회·한국사·과학 등 주요 교과 전 과목을 반영한다.



국내 첫 우주항공 분야 단과대학을 확대 개편한 ‘우주항공방산대학’과 신설 ‘인공지능(AI)대학’이 출범해 이번 신입생이 두 단과대학의 첫 입학생이 된다. 기존 컴퓨터공학부, AI정보공학과, 소프트웨어공학과를 통합한 AI컴퓨터공학부(입학정원 153명)를 중심으로 AI 대전환 시대를 이끌 인재를 양성한다. 원서접수는 2026년 9월7일(월)부터 11일(금)까지다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지