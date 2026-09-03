황정음, 두 아들 미국 유학 준비…“아이들 교육에 모든 재산 쓰고 싶어”

배우 황정음이 두 아들의 교육을 위해 미국 유학을 준비하고 있다고 밝혔다.

배우 황정음이 두 아들의 교육을 위해 미국 유학을 준비하고 있다고 밝혔다. 황정음

황정음은 2일 자신의 유튜브 채널에 공개한 영상‘17년 만에 과외 면접 본 날 (feat. 준혁 엄마)’에서 배우 오현경과 만나 자녀 교육에 대한 이야기를 나눴다. 두 사람은 MBC 시트콤 ‘지붕 뚫고 하이킥’에서 함께 연기했던 인연이 있다.

이날 황정음은 자신의 삶에서 자녀를 잘 키우는 일이 가장 중요한 목표 가운데 하나라고 말했다. 첫째 아들 왕식을 잘 성장시키는 것을 인생에서 우선순위가 높은 일로 꼽은 것이다.

교육에 대한 생각도 솔직하게 전했다. 황정음은 “제 모든 재산을 아이들 교육에 쓰고 싶다”며 자녀 교육이 중요하다고 강조했다. 현재 아이들의 미국 유학을 계획하고 있으며, 이를 위해 앞으로 본격적으로 준비할 예정이라고 설명했다.

유학 경험이 있는 오현경에게 조언을 구하기도 했다. 오현경은 딸의 미국 유학을 결정하기까지 여러 교육 환경을 직접 경험해보는 과정을 거쳤다고 밝혔다. 청강생처럼 겨울학기 프로그램을 보내본 후 홈스테이와 기숙학교 등 다양한 형태를 약 5년 동안 접하게 한 뒤 딸의 의사를 확인했다. 그의 딸은 썸머스쿨 연장을 희망했지만 엄마인 오현경은 ‘유학’ 가기를 원한다고 착각했다고.

자녀를 해외로 보내는 과정에서 느꼈던 부모로서의 마음도 털어놨다. 오현경은 “자식을 떼어 놓는 일이 쉬운 일이 아니다”며 사춘기 시기의 자녀와 떨어져 지내는 것이 부모에게 결코 쉬운 일이 아니었다고 털어놨다.

만약 다시 같은 선택을 해야 한다면 아이와 함께 해외 생활을 하고 싶다는 생각도 전했다. 유학 중인 자녀가 부모의 부재로 느낄 수 있는 부분을 직접 채워주고 싶다는 것이 오현경의 솔직한 마음이었다.

현실적인 준비 과정에 대한 조언도 이어졌다. 오현경은 미국 유학을 준비하면서 환율을 꾸준히 살펴볼 필요가 있다고 설명했다. 환율이 상대적으로 낮을 때마다 틈틈이 조금씩 마련하는 방식으로 준비를 시작하는 것도 방법이라고 조언했다. 이와 함께 최근 해외 유학생들의 비자와 관련한 상황도 꼼꼼하게 확인해야 한다고 당부했다.

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