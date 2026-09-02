블랙핑크 로제, 100억대 中 광고 거절했다…“주도권 생겼다” 분석도

그룹 블랙핑크 멤버 로제가 거액의 광고 모델 제안을 거절한 것으로 전해졌다. 자신의 이미지와 브랜드 방향을 고려해 신중하게 선택하고 있는 것이 아니냐는 분석이 나온다.

최근 코리아헤럴드 등 외신과 업계 관계자들의 말을 종합하면 로제는 중국의 유명 차 음료 브랜드로부터 약 720만달러(약 100억원) 규모의 광고 모델 제안을 받았으나, 이를 받아들이지 않은 것으로 알려졌다.

로제. 더블랙레이블

유명 샴페인 브랜드와의 협업도 무산된 것으로 전해졌다. 로제는 한 유명 샴페인 브랜드와 약 1년 동안 협업을 논의했으며, 로제의 이름을 내건 특별 에디션 제품 등을 검토했던 것으로 알려졌다. 그러나 제시된 병 디자인에 로제가 만족하지 못하면서 성사되지 않았다는 후문이다.

해당 매체는 “로제가 ‘APT.(아파트)’의 전 세계적인 흥행 이후 블랙핑크의 멤버에만 머물지 않고, 자신만의 이름으로 인정받는 글로벌 팝 아티스트로 자리매김했다”며 “그는 소수의 K팝 아티스트가 가질 수 있는 선택권을 갖게 됐다. 쉽게 거절하기 어려운 제안이라도 자신의 기준에 따라 거절할 수 있는 위치에 올랐다는 것”이라고 분석했다.

지난해 한 블랙핑크 멤버 소속사 관계자는 해당 매체에 “한 멤버가 굉장히 까다로워졌다”고 밝힌 바 있다. 해당 멤버가 누구인지는 알려지지 않았으나, 로제라고 가정할 경우 자신의 이름과 이미지가 들어가는 프로젝트의 세부적인 결과물에 대한 주도권이 그만큼 커진 것으로 볼 수 있다.

한편 로제는 2016년 블랙핑크 멤버로 데뷔해 2021년부터 솔로 활동을 시작했으며, 2024년 팝스타 브루노 마스와의 협업곡 ‘아파트’로 세계적인 성공을 거뒀다.

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