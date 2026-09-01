박용선 포항시장, 읍면동 순회 소통간담회

박용선 경북 포항시장은 민선9기 첫 29개 읍면동 순회 소통간담회를 시작하면서 종전 형식적 보고 대신 시장과 부서장 현장 답변 방식을 채택, 주목받고 있다.

1일 포항시 장량동 행정복지센터에서 열린 ‘민선9기 공감소통 간담회’에서 박용선 시장이 명예주민증을 받고 있다. 포항시 제공

박 시장은 1일 장량동 행정복지센터에서 도·시의원, 지역 주민, 관계 공무원 등 100여 명이 참석한 가운데 ‘민선9기 공감소통 간담회’를 가졌다고 밝혔다.

이날 간담회에서는 민선9기 시정 비전과 운영 방향을 공유하고, 장량동의 주요 현안과 지역 발전 방향에 대해 주민들과 자유롭게 의견을 나눴다.

특히 형식적인 보고는 최소화하고 주민들이 생활 속 불편 사항과 지역 현안에 대해 자유롭게 의견을 제시하면 시장과 관계 부서장이 현장에서 직접 답변하는 소통 중심 방식으로 진행해 주민들의 목소리를 시정에 적극 반영하는 데 중점을 뒀다.

박 시장은 “민선9기 시정의 출발점은 시민의 삶이 있는 현장이고, 시정의 중심은 언제나 시민”이라며 “장량동에서 시작한 소통의 발걸음을 29개 읍면동으로 이어가 시민 한 분 한 분의 목소리를 가까이에서 듣겠다”고 말했다.

이어 “시민 여러분께서 주신 소중한 의견을 시민이 체감하는 변화와 성과로 이어질 수 있도록 끝까지 책임 있게 챙기겠다”고 강조했다.

박용선 시장은 1일 장량동 행정복지센터에서 도·시의원, 지역 주민, 관계 공무원 등 100여 명이 참석한 가운데 ‘민선9기 공감소통 간담회’를 갖고 기념촬영을 하고 있다.

한편 포항시는 장량동을 시작으로 29개 읍면동을 순차적으로 방문해 공감소통 간담회를 이어갈 예정이다.

지역별 주요 현안 및 생활민원을 직접 청취하고 해결책을 모색하는 등 시민 중심의 소통 행정을 지속적으로 강화해 나갈 방침이다.

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