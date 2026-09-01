아시아나항공, 인천~고베 노선 신규 취항… 매일 운항

아시아나항공이 일본 고베에 신규 취항하며 간사이 지역 여행 선택의 폭을 넓힌다.

아시아나항공은 1일부터 인천~고베 노선을 매일 1회(주 7회) 신규 운항한다고 밝혔다.

1일 인천공항 제2여객터미널에서 열린 ‘인천∼고베 신규 취항 행사’에서 박종만 아시아나항공 여객본부장(왼쪽 4번째), 김태성 인천국제공항공사 허브화전략처장(〃 5번째) 등 참석자들이 기념 사진을 찍고 있다. 아시아나항공 제공

해당 노선은 인천국제공항에서 낮 12시에 출발해 고베공항에 오후 2시에 도착한다. 귀국편은 고베공항에서 오후 3시에 출발해 인천국제공항에 오후 5시에 도착한다.

운항 기종은 아시아나항공 단거리 주력 차세대 항공기인 ‘에어버스 A321NEO(네오)’가 투입된다.

고베는 수려한 자연 풍경과 이국적 도심 정취로 유명하며 미식의 도시로도 손꼽히는 곳이다. 대표 명소로는 일본 3대 고탕(古湯) 중 하나인 ‘아리마 온천’, 일본 최초로 유네스코 세계문화유산에 등재된 ‘히메지성’, 수변 복합단지인 ‘고베 포트타워’와 ‘하버랜드’ 등이 있다. ‘고베규’ 소고기 스테이크와 인기 디저트인 ‘고베 푸딩’ 등을 맛보는 식도락 여행도 즐길 수 있다.

아시아나항공은 이날 인천~고베 노선 첫 운항에 맞춰 인천국제공항 제2터미널 출국장에서 취항 기념식을 열었다. 행사에는 박종만 아시아나항공 여객본부장과 김태성 인천국제공항공사 허브화전략처장 등이 참석했다. 아시아나항공은 첫 운항편을 이용하는 손님 전원에게 고베 취항 기념 아시아나 캐릭터 마그넷을 증정했다.

아시아나항공 관계자는 “인기 여행지인 고베 노선을 신규 취항해 간사이 지역 여행객들의 다양하고 편리한 여정 구성이 가능해졌다”며 “새롭게 열린 고베 노선의 안정적인 운항과 차별화된 서비스로 한일 노선 경쟁력을 다져나갈 것”이라고 말했다.

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