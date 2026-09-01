폭염 절정이던 8월 초, 낮 최대전력 4분의 1은 태양광이 막았다

지난달 초 기록적인 폭염에 전력수요가 역대급으로 치솟았을 당시 태양광이 낮 시간대 총 수요의 약 25%를 소화한 것으로 나타났다.

기후에너지환경부는 여름휴가가 집중된 올 8월 1주차 평일(3∼7일) 전력수요를 분석한 결과 시장수요 기준으로 올여름 최대치인 95.3GW를 기록했다고 1일 밝혔다. 시장수요는 전력시장에 참여하는 발전기가 공급하는 발전력 합산값이다.

서울의 한 건물에 에어컨 실외기가 작동하고 있다. 뉴스1

8월 1주차는 북태평양고기압과 티베트고기압의 동시 영향으로 전국적으로 폭염과 열대야가 이어진 기간이다.

통상 7월 말∼8월 초는 연중 기온이 가장 높지만 산업체 여름휴가로 조업이 줄면서 전력수요가 연중 최고치를 기록하는 경우는 드물었다.

그런데도 기록적인 폭염으로 냉방수요가 크게 늘어 8월7일 시장수요가 95.3GW까지 상승한 것이다. 이는 올여름 최대치인 동시에 역대 다섯 번째로 높은 기록이다.

기후부는 조업 감소 효과를 제외할 경우 시장수요가 100.1GW, 계통수요는 106.8GW까지 상승했을 것이라고 분석했다.

기후에너지환경부가 발표한 8월 1주차 폭염 분석에서 태양광 발전이 낮 시간대 전력수요의 25.3%를 담당하며 역대급 수요(95.3GW) 안정에 기여한 것으로 나타났다. 인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

기후부는 폭염 기간 태양광 발전이 낮 시간대 높은 전력수요를 충당하는 데 기여했다고 설명했다.

8월3일 오후 3시 기준 총수요는 97.1GW로 이 중 17.4GW가 한국전력공사 직접 전력거래(PPA), 자가용 등 시장외 태양광으로 충당돼 전력시장에서 공급해야 하는 시장수요가 79.7GW까지 낮아졌다. 전력시장에 참여하는 시장 태양광도 7.2GW가 공급됐다. 총수요 대비 태양광 기여 비율을 계산해보면 25.3% 정도 된다.

기후부는 낮 시간대 시장외 태양광이 LNG 발전 등의 부담을 낮추고, 시장 태양광이 공급능력을 보탠 점에서 안정적 수급 운영에 기여했다고 평가했다. 에너지저장장치(ESS)를 태양광 발전에 결합할 경우 저녁시간대까지 태양광 역할을 확대할 수 있다는 게 기후부 설명이다.

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