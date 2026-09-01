9월 첫날 중부는 비, 남부·제주는 체감 최고 33도 폭염 계속

9월 첫날 정체전선 영향으로 중부지방 대부분에 오후, 강원에 저녁까지 비가 내리겠다.



우리나라 남동쪽 북태평양고기압 가장자리를 타고 불어 든 고온다습한 공기와 북서쪽에서 내려온 한랭 건조한 공기가 충돌해 형성된 정체전선이 중부지방에 걸쳐 있다.

지난 8월 28일 부산 해운대해수욕장을 찾은 관광객들이 우산을 쓰고 길을 건너고 있다. 연합뉴스

이에 따라 인천·경기남서부와 충남북부에 오전까지 시간당 20㎜ 안팎씩 비가 쏟아지는 등 중부지방에 강수가 계속되겠다.



더 내릴 비의 양은 충남북부 20∼60㎜, 인천·경기남서부 10∼60㎜, 서울·경기(남서부 제외)·강원·충북중부·충북북부 5∼40㎜, 대전·세종·충남남부 5∼20㎜, 서해5도·충북남부 5㎜ 안팎으로 예상된다.



정체전선 영향권에서 벗어나 북태평양고기압권에 들어있는 남부지방과 제주는 폭염이 이어지겠다. 체감온도가 최고 33도 안팎까지 오르면서 무덥겠다.



오전 8시 현재 주요 도시 기온을 보면 부산 28.0도, 광주 27.4도, 대구 26.8도, 울산 26.4도, 대전 24.1도, 서울 22.9도, 인천 21.9도 등으로 남부지방은 25도를 넘어섰지만, 서울과 인천은 20도대 초반에 머물고 있다.



전국 낮 최고기온은 25∼33도일 것으로 예상된다.



남부지방과 제주에 저녁까지 각각 5∼40㎜와 5∼30㎜ 소나기가 올 때가 있겠다.



북태평양고기압 가장자리를 타고 고온다습한 공기가 유입돼 대기 하층 공기가 뜨거워지면서 상승, 소나기 구름대를 만들겠다.



동해안에 이날까지 너울이 강하게 유입되겠다.



해안으로 높은 물결이 밀려오고, 때론 갯바위나 방파제를 넘어 들이치겠으니 되도록 가지 말아야 한다.

<연합>

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