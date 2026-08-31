세계일보

검색

‘허블 시야각 100배’ 로만 우주망원경 발사…암흑물질 비밀 밝힐까 [오늘의world+]

관련이슈 디지털기획 , 오늘의world+

입력 : 수정 :
이병훈 기자 bhoon@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

미 항공우주국(NASA·나사)이 새로운 우주망원경인 ‘로만 우주망원경’을 발사했다. 이 망원경을 통해 우주 속 미지의 물질인 암흑물질의 비밀을 규명할 수 있을 것으로 과학자들은 기대 중이다.

미 항공우주국(NASA)가 공개한 로만 우주망원경의 궤도 진입 모습 상상도. 미 항공우주국(NASA)제공·로이터연합뉴스
미 항공우주국(NASA)가 공개한 로만 우주망원경의 궤도 진입 모습 상상도. 미 항공우주국(NASA)제공·로이터연합뉴스

CNN방송 등은 로만 우주망원경이 30일(현지시간) 오전 7시26분쯤 플로리다주 케네디 우주센터에서 스페이스X의 펠컨 헤비 로켓에 탑재돼 발사됐다고 보도했다. 이 망원경은 발사 10분 만에 궤도 진입에 성공했다.

 

이 망원경은 나사의 다른 대형 우주망원경인 ‘제임스 웹 우주망원경’이 있는 160만㎞ 떨어진 관측 지점인 ‘라그랑주 포인트 2’(L2)로 3개월 간 비행할 예정이다. L2는 지구에서 달의 거리보다 4배 멀다. 하루 1TB(테라바이트)의 데이터를 전송할 것으로 예상된다고 CNN은 설명했다. 로만 망원경의 첫 이미지는 내년 1월에 공개될 예정이다.

 

로만 우주망원경은 1990년 발사된 미국의 첫 우주망원경인 허블 망원경보다 1000배 이상 빠른 관측 능력을 갖췄고, 시야각은 100배 이상 넓은 것이 특징이다. 로만 망원경이 한 달 동안 은하수를 관측하는 데 걸리는 시간을 허블 우주망원경으로 관측하려면 100년이 걸린다고 AP통신은 전했다. 

 

로만 우주망원경을 통해 우주 팽창의 미스터리를 해소해 줄 암흑물질 및 암흑에너지와 관련한 새로운 데이터를 확보할 수 있을 것으로 과학자들은 기대 중이다. 암흑물질은 아직 발견되지 않았지만, 우주 전체 물질의 85%를 차지하며 별과 은하를 안정적인 궤도에 유지하는 데 도움을 주는 것으로 추정된다. 이 망원경을 통해 암흑물질의 특징적인 중력 효과를 찾을 것이란 기대다.

 

CNN은 “허블이나 제임스 웹 우주 망원경으로는 불가능한 근본적으로 다른 과학적 관측 결과를 포착할 것”이라며 “우주의 불가사의한 가속 팽창을 일으키는 암흑에너지, 아직 관측되지 않은 암흑물질 등 오랜 미스터리에 대한 해답을 제시할 수 있을 것”이라고 설명했다.

30일(현지시간) 미국 플로리다주 케네디 우주센터에서 로만 우주망원경을 실은 스페이스X의 팰컨 헤비 로켓이 발사되고 있다. UPI연합뉴스
30일(현지시간) 미국 플로리다주 케네디 우주센터에서 로만 우주망원경을 실은 스페이스X의 팰컨 헤비 로켓이 발사되고 있다. UPI연합뉴스

이 망원경에는 1960년대 나사의 초대 수석 천문학 책임자였던 고(故) 낸시 그레이스 로먼의 이름이 붙었다. 그는 지구 대기를 넘어 우주로 망원경을 띄워 천체 관측을 하는 아이디어를 제안해 ‘허블의 어머니’로 알려져 있다.

 

이 망원경의 초기 임무 기간은 5년으로 설정됐으며, 최대 10년 간 연장 운용될 수 있다고 나사는 설명했다. 재급유가 가능하도록 설계돼 있어 향후 로봇 무인 급유기가 개발된다면 수명이 연장될 수 있을 것으로 전망된다.

 

로만 우주망원경 프로젝트 수석 과학자인 줄리 맥에너리는 “로먼의 광범위한 관측 범위 덕분에 우리는 기이하고 희귀하며 특이한 현상들을 발견할 수 있을 것”라며 “우리는 ‘건초 더미에서 바늘을 찾는다’는 의미를 새롭게 정의할 것”이라고 강조했다.


이병훈 기자 bhoon@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

키스오브라이프 나띠 '섹시하게'
  • 키스오브라이프 나띠 '섹시하게'
  • 아이들 미연 '심쿵'
  • '금발' 한소희·'은발' 최민식, 명품 투샷
  • 김시아 '단발 여신'