무신사, 상반기 매출 8217억 ‘역대 최대’…수출액 9배 성장

무신사가 오프라인 매장 확대와 해외 사업 호조에 힘입어 올해 상반기 역대 최대 매출을 올렸다. 해외 수출액은 372억원으로 전년 동기 대비 9배 이상 증가했다.

사진 =무신사 제공

무신사는 31일 2026년 상반기 연결 기준 매출액이 8217억원으로 집계됐다고 밝혔다. 지난해 상반기 6705억원보다 22.5% 증가한 규모로, 상반기 기준 역대 최대 실적이다.

무신사의 올해 상반기 별도 기준 매출은 전년 동기와 비교하여 30.0% 증가한 7847억 원으로 집계됐다. 2분기 매출은 연결 기준 4581억원, 별도 기준 4497억원으로 각각 21.3%, 34.0% 늘었다. 패션업계 비수기인 여름철에도 두 자릿수 성장세를 이어갔다.

수익성 관점에서 무신사의 올해 상반기 별도 기준 영업이익은 657억 원으로 전년 대비 13.1% 증가했다. 다만 연결 기준으로 상반기 영업이익은 1년 전보다 11.2% 줄어든 523억 원을 기록했다.

무신사는 원부자재와 공임비 상승에 따른 원가 부담과 거래 규모 확대에 따른 운반비·지급수수료 증가 등이 연결 영업이익 감소에 영향을 미쳤다고 설명했다.

상반기 당기순손실은 약 156억원을 기록했다. 상환전환우선주(RCPS)를 부채로 인식하면서 발생한 회계상 이자비용이 반영된 데 따른 것이라고 무신사는 설명했다.

오프라인 사업은 빠르게 성장하고 있다. 무신사는 2분기에 국내 10곳, 해외 2곳 등 총 12곳의 오프라인 매장을 새롭게 열었다.

국내에서는 무신사 메가스토어 성수와 무신사 스탠다드 신세계백화점 광주점, 이구키즈 서울숲 등을 선보였다. 중국에서는 무신사 스탠다드 상하이 신육백YOUNG점과 항저우 항륭광장을 새로 열었다.

올해 2분기 국내 41개 무신사 스탠다드 매장의 판매액은 전년 동기 대비 64% 증가했다. 같은 기간 오프라인 매장 방문객은 66% 이상 늘어나 분기 기준 처음으로 1000만명을 넘어섰다.

지난 4월 문을 연 무신사 메가스토어 성수도 빠르게 안착했다. 패션과 슈즈, 뷰티, F&B를 결합한 이 매장은 오픈 68일 만에 누적 판매액 약 100억원을 달성했다. 2분기 전체 판매액에서 외국인 고객이 차지하는 비중은 약 44%에 달했다.

스니커즈 전문 편집숍 무신사 킥스도 홍대와 성수 2개 매장에서 개점 8개월 만에 누적 방문객 100만명을 돌파했다. 해외 관광객 판매액 비중은 약 70%에 달했다.

셀렉트숍 29CM의 성장세도 이어졌다. 2539세대 여성 고객을 중심으로 신진 여성 디자이너 브랜드 큐레이션을 강화하는 동시에 홈·리빙·키즈 등으로 카테고리를 확대하면서 이달 중순 연간 거래액 1조원을 넘어섰다.

해외 사업도 실적 확대를 견인했다.

일본과 미국, 태국 등 13개 지역에서 운영 중인 무신사 글로벌 스토어의 2분기 거래액은 전년 동기 대비 143% 이상 증가했다. 대만과 태국, 베트남, 인도네시아 등에서는 거래액이 2배 이상 늘어나며 세 자릿수 성장률을 기록했다.

해외 사업 성장에 힘입어 상반기 무신사 매출 가운데 수출액은 약 372억원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간보다 9배 이상 증가한 수준이다.

무신사는 해외 수요를 현지 오프라인 시장으로 확대하기 위해 투자도 늘리고 있다. 2분기부터 동남아시아 패션 유통 전문 인력을 채용하고 재고 확대와 현지 유통망 구축에 나섰다. 이를 바탕으로 지난 7월부터 말레이시아, 베트남, 인도네시아, 필리핀 등 동남아 주요 국가들과 잇따라 파트너십을 체결했다.

무신사는 하반기에도 패션과 뷰티를 중심으로 온·오프라인 사업 확장을 이어간다는 계획이다.

국내에서는 9월과 11월 서울 홍대와 성수에 각각 400평 규모의 대형 무신사 뷰티 단독 매장을 연다. 제주에서는 4분기 지역 최초로 무신사 스탠다드와 무신사 뷰티 매장을 동시에 선보일 예정이다.

해외에서는 10월 일본과 중국 시장을 동시에 공략한다. 일본 오사카에서는 10월 하순부터 2주간 80여개 K패션·K뷰티 브랜드를 소개하는 대형 팝업스토어를 운영한다. 중국에서는 10월쯤 광둥성 선전에 K패션 브랜드를 한데 모은 무신사 스토어와 무신사 스탠다드를 선보일 계획이다.

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