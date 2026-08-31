여에스더 "전기경련치료 28번…10월부터 나쁜생각 없어"

의사 겸 사업가 여에스더가 우울증 치료를 받은 근황을 공개한다.

다음 달 1일 오후 방송되는 KBS 2TV 예능물 '옥탑방의 문제아들'에는 결혼 33년 차인 여에스더·홍혜걸 부부가 출연한다.

내달 1일 오후 8시30분 방송되는 KBS 2TV 예능물 '옥탑방의 문제아들'에는 결혼 33년 차인 여에스더·홍혜걸 부부가 출연한다. KBS 제공

여에스더는 이날 방송에서 우울증으로 대학병원에 입원해 치료받았던 당시를 떠올린다.

그는 총 28차례의 전기경련치료를 받았다며 "작년 10월부터 나쁜 생각이 없어졌다"고 밝혔다.

입원 당시 남편 홍혜걸에게 이를 알리지 않았던 이유도 전한다.

여에스더는 "입원 당시 홍혜걸이 간유리음영으로 폐 절제 수술한 지 얼마 안 되었을 때라 입원 치료 사실을 알리지 않았다"라고 말했다.

홍혜걸은 "여에스더가 입원할 때 나한테 얘기를 안 해서 (입원 치료 사실을) 몰랐다"라고 했다.

홍혜걸은 아내와 아프리카 여행도 계획하고 있다고 밝혔다. 우울증으로 침대에 누워 지내던 여에스더를 위해 일부러 환불이 불가능한 숙소를 예약할 계획이라고 설명했다.

최근 서울에서 함께 생활하게 된 두 사람은 경제생활에 대해서도 이야기한다.

홍혜걸은 "여에스더 금고 비밀번호를 알기 때문에 (현금이) 필요할 때 꺼내 쓴다"며 "여에스더는 6-7년 째 쇼핑을 하지 않는다. 이 집에서 돈 쓸 사람은 나밖에 없다"고 말했다.

<뉴시스>

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