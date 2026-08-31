김종국, 콘서트 불참 하하에 서운…"고깃집 투자 땐 알랑방귀 뀌더니"

가수 김종국이 절친 하하에게 서운함을 드러냈다.

30일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에는 코미디언 김원훈, 가수 권은비가 게스트로 출연했다.

30일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에선 가수 김종국이 데뷔 30주년 콘서트에 불참한 절친 하하에게 서운함을 드러내는 모습이 그려졌다. SBS 제공

이날 김종국은 촬영 전날 데뷔 30주년 콘서트를 마쳤다며, 참석한 유재석, 지석진, 양세찬에게 반갑게 인사했다.

반면 하하, 송지효, 지예은은 김종국의 눈치를 살피며 아무 말도 하지 못했다.

하하가 "형님 콘서트 진심으로 축하드립니다"라며 축하 인사를 건넸지만 김종국의 반응은 냉랭했다.

하하가 다시 "축하드립니다"라며 다가가자 김종국은 "저리 가 임마"라며 하하를 밀어내 웃음을 자아냈다.

민망해진 하하는 "혹시 당일 콘서트 날 연락한 사람은 없냐. 바쁜 사람 중에서 연락할 수도 있지 않냐"라며 본인의 상황을 에둘러 설명했다.

하지만 김종국은 "연락보다는 다 콘서트로 와줬다. 나한테 투자받을 땐 아주 알랑방귀를 뀌더니"라며 10년 전 고깃집 동원까지 언급해 하하를 당황하게 했다.

이에 유재석이 "종국이가 라이브로 진짜. 석진이 형 콘서트 보면서 안 조는 거 처음 봤다. 석진이 형이 다리 꼬고 앉아서 '보이지 않니'"라고 말해 웃음을 자아냈다.

그러나 하하는 송지효와 지예은에게 "이게 간 자와 안 간자의 온도 차이가 (심하다) 신곡 축하드린다"라며 화제를 전환했다.

유재석도 "하하도 콘서트를 하는데 아직 표가 남았다"고 밝혀 웃음을 더했다.

한편 김종국은 지난 15일~16일 이틀 동안 데뷔 30주년 기념 콘서트를 개최했다.

<뉴시스>

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