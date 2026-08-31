LH, 9월 1일 하반기 주택매입 설명회…8·13 대책 안내

한국토지주택공사(LH)는 다음 달 1일 LH 경기남부지역본부에서 '2026년 하반기 주택매입 사업설명회'를 연다고 31일 밝혔다.



LH는 정부의 8·13 주택공급 대책에 따라 개선된 신축매입 가격 산정 방식과 접수 요건 등을 건설사·시행사·금융사 등에 안내할 예정이다.

LH 사옥 전경

LH는 신축매입 가격 산정 때 거래사례비교법을 원칙으로 하되 수도권 규제지역에서는 공사비 상승분을 반영할 수 있도록 원가법을 병행한다.



신축매입 신청 때 토지소유권 또는 감정평가 동의를 확보해야 하는 비율은 100%에서 75%로 낮아지고, 서류심사 통과 기준도 100점 만점에 70점에서 65점으로 완화된다. 대학교 인근 물건에는 5점, 청년형에는 10점의 가점도 신설된다.



LH는 설계도면 없이 약식 사업계획서만으로 신청할 수 있는 '입지 사전 심의제도'와 토지비의 최대 80%를 무이자로 지급하는 토지확보지원금 등 금융지원 방안도 소개한다.



설명회는 오후 2시부터 열리며 별도 사전 신청 없이 참석할 수 있다.

<연합>

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