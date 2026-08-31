허각 나오는 줄 알았는데 허공?…소속사 “이름·사진 무단 사용”

가수 허각이 출연하는 것처럼 홍보된 경기도 남양주의 한 레스토랑 행사에 쌍둥이 형인 가수 허공이 무대에 오른 사실이 알려지면서 논란이 일고 있다. 소속사는 허각의 이름과 사진을 무단으로 사용한 허위 홍보라며 법적 대응을 예고했다.

허각 소속사 OS프로젝트는 지난 30일 공식 입장을 내고 지난 29일 열린 해당 레스토랑 오픈 행사와 관련한 사실관계를 공개했다.

소속사에 따르면 레스토랑 측은 지난 4일 허각의 쌍둥이 형인 허공에게 오픈 행사 공연을 요청했고, 허공이 이를 수락해 출연이 결정됐다. 그러나 이후 레스토랑 측은 허각의 사진과 함께 ‘8월 29일 오픈 특별 이벤트로 가수 허각이 깜짝 등장해 공연을 펼칠 예정’이라는 내용의 홍보물을 게시했다.

가수 허각. OS프로젝트

소속사는 지난 17일 허각 팬들의 제보를 통해 이 같은 홍보 사실을 확인했다. 이후 레스토랑 측에 사실관계를 확인하고 허각의 이름과 사진이 포함된 홍보물 삭제 및 정정, 공식 사과문 게시를 요구했다.

레스토랑 측은 업무 과정에서의 실수로 허각이 출연하는 것처럼 홍보물을 제작했다는 취지로 해명하고 사과한 것으로 전해졌다. 이후 온라인 홍보물에서 허각의 이름과 사진은 삭제했지만 ‘특별한 서프라이즈 무대’, ‘가수가 깜짝 방문해 라이브 공연’ 등의 내용은 유지했고 공식 사과문도 게시하지 않았다는 것이 소속사 측 설명이다.

행사 당일 현장에도 허각의 이름과 사진이 포함된 홍보물이 게시된 것으로 확인됐다. 소속사는 허각 출연을 믿고 행사장을 방문하거나 예약한 고객들이 있었으며, 이로 인해 허각에게 불필요한 오해와 비난이 발생했다고 밝혔다.

OS프로젝트는 “허각은 해당 행사에 출연하기로 약속하거나 섭외된 사실이 전혀 없으며, 이번 허위 홍보와 관련하여 어떠한 방식으로도 관여한 사실이 없다”고 강조했다.

이어 “허각의 성명과 초상 등의 무단 상업적 이용, 허위 홍보에 따른 명예 및 권리 침해와 피해에 대해 법률 검토를 진행하고 있다”면서 “필요한 경우 민·형사상 가능한 모든 법적 조치를 취할 예정”이라고 덧붙였다.

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