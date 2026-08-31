‘전소민 동생’ 전욱민, 38세에 연기 데뷔…“드디어 기회 찾아왔다”

배우 전소민의 동생 전욱민이 38세에 연기자로 데뷔한다.

전욱민은 지난 30일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 영상을 공개하고 연기 기회를 얻게 됐다고 밝혔다. 그는 영상에서 “드디어 나에게도 기회가 찾아왔다”며 최근 연기 관련 연락을 받았다고 전했다.

전욱민에 따르면 이번 역할은 대사가 많지 않고 잠시 등장하는 배역이다. 작품명과 구체적인 배역 등은 공개하지 않았다. 그는 “누군가에게는 별것 아닌 작은 기회처럼 보일 수도 있겠지만 나에게는 다르다”며 첫 연기 기회를 얻게 된 소감을 밝혔다.

전욱민 인스타그램 캡처

전욱민은 전소민의 친동생으로 SBS 예능 프로그램 ‘런닝맨’의 패밀리 특집 등에 출연하며 대중에게 알려졌다. 이후 배우를 목표로 준비해왔다.

지난 11일 SNS를 통해서는 배달 일을 하면서 배우의 꿈을 이어가고 있는 근황을 공개했다. 당시 그는 38세인 자신의 나이와 경제적 상황 등을 언급하며 연기 활동을 준비하는 과정에서 현실적인 어려움을 겪고 있다고 밝혔다.

최근에는 방송사와 영화사, 브랜드 등으로부터 받은 섭외 제안을 일부 거절한 사실도 공개했다. 그는 “영상을 올리기 시작하면서 많은 곳에서 연락이 왔다. 기자, 방송사, 영화사, 브랜드사까지. 처음에는 기뻤다. 드디어 나에게도 기회가 오는 건가 싶었다”고 말했다.

그러나 “이야기를 나눠보면 대부분 그들이 원했던 건 내가 아니라 누나의 동생인 나였다. 결국 나를 통해 누나의 이야기를 듣고 싶어하는 연락들이 대부분이었다”고 전했다.

또한 “내 꿈을 이루겠다고 시작한 일 때문에 떠돌아다니는 악의적인 기사들이 있다. 누나에게 더는 피해를 주지 않기 위해 모두 거절했다”고 덧붙였다.

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