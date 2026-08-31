47세 이효리, 워터밤에 관심 폭발…"공연 말고 즐기고파"

가수 이효리가 '워터밤'을 향한 뜨거운 관심을 드러낸다.

31일 방송되는 JTBC '연애전쟁' 10화에는 '성대 신세경'으로 통하는 여자친구 김예리와 '미스터 서울대' 3위를 차지한 남자친구 이성준이 출연해 '남사친 전쟁'을 벌인다. 두 사람은 연애 40일 만에 '워터밤'을 둘러싼 갈등으로 이별 위기에 놓인다.

가수 이효리. JTBC 제공

이 가운데 이효리가 '워터밤'에 관심을 보인다. 남사친 많은 여친에게 "나 워터밤 갈 거야"라고 선전포고를 한 남친의 이야기에 이효리는 "나 워터밤 가고 싶어"라고 밝힌 후 서장훈에게 "거기 어떤 곳이에요? 올해 워터밤 끝났나요?"라며 궁금증을 쏟아낸다.

급기야 이효리는 서장훈에게 "워터밤 같이 갈래요? 같이 가요"라며 동행을 제안한다. 이에 서장훈은 "가서 공연해요"라고 워터밤 입성을 추천하고, 이효리는 "전 공연 말고 즐길래요"라고 답한다.

그런가 하면 '명문대 몸짱 커플'은 워터밤 때문에 이별 직전의 위기에 놓인다. 계속되는 워터밤 갈등에 서장훈은 "제발 헤어져 주라"라며 애원한다.

한편 이효리는 1979년 2월생으로 현재 만 47세다. 1998년 핑클 데뷔 후 2003년부터 '텐 미닛'(10 Minutes) '겟차'(Get ya) '치티치티 뱅뱅' '유 고 걸'(U-Go-Girl) 등 잇따라 히트곡을 내며 솔로 가수로도 활발히 활동했다. 유재석과 함께 한 KBS 2TV '해피투게더', SBS '일요일이 좋다-패밀리가 떴다' 등 예능에서도 솔직하고 털털한 매력으로 인기를 끌었다.

'연애전쟁'은 이효리·서장훈·김희철이 이판사판 연애 최종 결판을 내주는 연애 리얼리티 프로그램으로, 10화는 31일 오후 9시 50분 방송된다.

<뉴스1>

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