김준호, 쿠바드 증후군 고백 "너무 사랑하면…"

김준호, 김지민 부부가 예비 부모가 된 과정을 공개했다.

부부는 30일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에 출연했다.

'미운 우리 새끼'. SBS 제공

이날 방송에서는 2세를 위해 시험관 시술을 진행해 온 두 사람의 첫 배아 이식 순간부터 임신 성공 여부를 확인하던 날까지가 공개됐다.

김준호는 임신 소식을 확인한 뒤 참아왔던 눈물을 흘렸다. 이어 김지민에게 "고마워. 고생했어"라며 아내를 향한 고마운 마음을 전했다.

예비 아빠가 된 김준호의 환골탈태한 모습도 눈길을 끌었다. 김지민을 위해 동화책을 읽어주며 태교에 나서는가 하면 직접 요리까지 하며 사랑꾼 면모를 드러냈다.

김준호는 시험관 시술로 고생한 김지민을 위해 직접 아귀찜 요리에 나섰다. 그는 김지민이 임신 후 매운 음식이 당기는 것을 고려해 정성스럽게 요리를 준비했다. 김지민이 "매운 음식이 당기면 아들일 확률이 높다"고 하자 김준호는 "아들도 좋은데 나 닮으면 안 돼"라고 말했다.

또 김준호는 김지민 대신 한 달 넘게 입덧을 겪고 있다고 밝혔다. 그는 "너무 사랑하면 대신 입덧하는 거 알지"라고 말했다.

아내가 임신했을 때 남편도 함께 입덧, 구토, 식욕 상실, 체중 증가 등 유사한 심리적·신체적 증상을 겪는 현상은 '쿠바드증후군(Couvade Syndrome)' 또는 '남편 입덧'이라고 한다.

김준호와 김지민은 임산부 등록을 위해 보건소도 찾았다. 임산부 키트를 받아보며 예비 부모가 된 현실을 실감하는 두 사람의 모습은 보는 이들의 미소를 자아냈다.

이어 병원을 찾은 두 사람은 기다리던 2세 '두룹이'를 만났다. 김준호와 김지민은 초음파 화면에서 눈을 떼지 못했고 아기의 심장 소리를 함께 들으며 벅찬 순간을 맞았다. '두룹이'의 성별은 아들이었다.

<뉴시스>

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