51.2kg 최강희, 2주간 복근 만들기 결과는?

배우 최강희가 복근을 만들기 위해 약 2주 동안 운동에 집중한 뒤 체성분 측정 결과를 공개했다. 체중은 소폭 감소했지만 골격근량과 체지방량에서는 예상과 다른 변화가 나타났다.

배우 최강희가 복근을 만들기 위해 약 2주 동안 운동에 집중한 뒤 체성분 측정 결과를 공개했다. 체중은 소폭 감소했지만 골격근량과 체지방량에서는 예상과 다른 변화가 나타났다. 나도최강희

최강희는 최근 자신의 유튜브 채널 ‘나도최강희’를 통해 매니저와 함께 복근 만들기에 도전하는 과정을 담은 영상 ‘30일 복근 만들기, 진짜 가능할까? [매니저와 한 달간 동고동락 복근 프로젝트]’를 공개했다. 영상에서 최강희는 한 달 동안 복근을 만드는 것을 목표로 운동을 이어가겠다는 계획을 밝혔다.

도전을 시작한 최강희의 인바디 점수는 변함없이 77점을 유지했다. 운동 전 측정한 체중은 51.6㎏이었다. 이후 약 2주 동안 운동을 진행한 뒤 다시 체성분을 측정한 결과 체중은 51.2㎏으로 확인됐다. 시작 시점과 비교하면 0.4㎏ 줄어든 수치다.

그러나 체중이 감소한 것과 달리 골격근량은 소폭 감소했다. 처음 측정했을 당시 22.5㎏이었던 골격근량은 2주 후 22.0㎏으로 나타나 0.5㎏ 줄었다. 체지방량은 반대의 변화를 보였다. 운동을 시작하기 전 10.1㎏이었던 체지방량은 2주 뒤 10.7㎏으로 측정됐다. 체중은 감소했지만 체지방량은 0.6㎏ 증가한 것이다.

담당 트레이너는 최강희의 현재 신체 상태에 대해서도 설명했다. 트레이너는 최강희의 체지방률이 표준 범위보다 낮은 수준이라고 평가하면서, 식이요법을 병행하고 복근 운동을 꾸준히 이어간다면 눈에 보이는 복근을 만들 수 있다고 조언했다.

이번 공개를 통해 최강희는 단순히 체중을 줄이는 것보다 근육량과 체지방 등 체성분의 변화가 함께 중요하다는 점을 보여줬다.

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