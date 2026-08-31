늦여름에 장마철처럼 전국에 비…중부·호남 '집중호우'

8월 마지막 날인 31일 장마철처럼 비가 내리겠다. 중부지방과 호남을 중심으로는 시간당 50㎜ 이상 집중호우도 예상된다.



우리나라 남쪽엔 북태평양고기압, 북쪽엔 저기압성 회전이 자리해 성질이 다른 2개의 공기가 충돌, 정체전선이 만들어지면서 이날 전국에 비가 오겠다. 특히 서해상에서 비구름대가 강하게 발달하면서 충남과 호남 서부를 중심으로 많은 비가 거세게 오겠다.

30일 전남광주통합특별시 서구 광천동에서 빗물이 고인 도로를 달리는 승용차가 물보라를 일으키고 있다.



정체전선은 점차 북쪽으로 이동해나갈 전망으로, 이에 남부지방과 제주는 밤에 비가 멎겠지만 중부지방은 9월 첫날 오전까지 강수가 계속되겠다. 특히 경기동부와 강원은 각각 9월 1일 낮과 늦은 오후까지 비가 이어지겠다.



애초 기상청은 이날 새벽 중부지방에 정체전선 영향으로 강하고 많은 비가 내릴 것으로 내다봤으나, 북태평양고기압 가장자리를 타고 부는 고온다습한 공기가 호남 서해안 쪽에 비구름대를 강하게 발달시키면서, 오후 들어 중부지방을 중심으로 재차 호우가 올 것으로 전망을 조정했다.



경기남부와 강원남부내륙·산지에 이날 낮부터 늦은 밤까지, 충북에 낮부터 저녁까지, 충남에 오후까지 시간당 20∼30㎜씩 비가 쏟아질 때가 있겠다.



또 전남서부에 오전까지, 전북서부에 낮까지 시간당 20∼30㎜, 최고 50㎜ 이상의 호우가 예상된다.



9월 1일까지 이틀간 예상 강수량은 대전·세종·충남 80∼150㎜(많은 곳 200㎜ 이상), 수도권·강원·경북중부·경북북부·울릉도·독도 30∼80㎜(경기남부·강원남부내륙·강원남부산지 많은 곳 120㎜ 이상), 충북 50∼100㎜(많은 곳 150㎜ 이상), 전북서부와 전남서부 20∼80㎜(전북서부 많은 곳 120㎜ 이상), 서해5도·대구·경북남부 20∼60㎜, 광주·전남동부·전북동부 10∼60㎜, 경남서부내륙 10∼50㎜, 부산·울산·경남(서부내륙 제외) 5∼40㎜, 제주 5∼10㎜이다.



지난 주말 많은 비가 내린 상황에서 또 많은 비가 오면서 피해가 크게 발생할 수 있으니 대비해야 한다. 전날부터 이날 오전 8시까지 전남 영광군 낙월도엔 539.0㎜, 전남 보성엔 177.0㎜, 울산(울기)엔 121.5㎜, 충남 논산(연무)엔 115.0㎜ 비가 쏟아졌다.



기온은 당분간 아침엔 평년기온보다 높고, 낮엔 평년기온과 비슷하거나 그보다 약간 높은 수준을 유지하겠다.



이날 오전 8시 현재 부산 28.3도, 광주 26.8도, 인천 24.9도, 울산 24.8도, 서울·대구 24.2도, 대전 23.2도이다.



낮 최고기온은 24∼34도일 것으로 예상된다.



이날까지 달의 인력이 강해 바닷물 높이가 평소보다 높겠고, 이날 오후부터 9월 1일까지 동해안에 너울이 강하게 유입되겠다. 물결이 갯바위나 방파제를 넘어 들이치기도 하겠으니 동해안에서는 해안 출입을 자제해야 한다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지