李대통령 지지도 38.9%로 취임 후 최저…민주 43.1%·국힘 37.7%

이재명 대통령의 국정수행 지지도가 취임 후 처음으로 30%대를 기록했다는 여론조사 결과가 31일 나왔다.



리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 24∼28일 전국 18세 이상 2천509명을 대상으로 조사한 결과 이 대통령의 국정수행에 대한 긍정 평가는 지난주보다 1.3%포인트(p) 내린 38.9%로 집계됐다.

이재명 대통령. 연합뉴스

부정평가는 58.7%로 지난주 대비 1.8%p 오르며 5주 연속 오차범위(95% 신뢰 수준에 ±2.2%p) 밖에서 긍정 평가에 앞섰다. '잘 모름'이라고 응답한 비율은 2.5%였다.



리얼미터는 "부동산 민심이 악화한 데다 대법관 후보자 임명 거부를 둘러싼 위헌 논란, 제주 실종사건으로 불거진 경찰 불신, 유시민 (전 장관) 발언을 둘러싼 여권 내부 갈등까지 겹치면서 지지율 하락세가 계속되고 있다"고 분석했다.



지난 27∼28일 전국 18세 이상 1천6명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 43.1%, 국민의힘이 37.7%를 각각 기록했다.



민주당은 지난 조사 대비 1.2%p, 국민의힘은 0.1%p 올랐다.



리얼미터는 "민주당은 김민석 대표 취임 이후 대통합추진단을 설치하며 당을 결속시키고, 개혁 민생 메시지를 강조하면서 호남권과 30대, 진보층을 중심으로 지지층이 결집해 지지율이 올랐다"고 봤다.



국민의힘에 대해서는 "장동혁 대표 취임 1주년을 계기로 단합을 강조하고 박근혜 전 대통령의 연찬회 참석으로 결속을 다졌으나 당협 직선제 보류를 둘러싼 내부 갈등이 이어지면서 지지율이 오르지 못하고 횡보세를 보였다"고 해석했다.



조국혁신당의 지지도는 4.4%, 개혁신당은 각각 2.6%였으며, 진보당(1.4%)이 뒤를 이었다. 기타 정당은 1.7%, 무당층은 9%였다.



두 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 이뤄졌다.



대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±2.0%p, 응답률은 3.9%였다. 정당 지지도 조사 응답률은 표본오차 95% 신뢰수준에 ±3.1%p, 응답률은 3.7%였다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지