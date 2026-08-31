김원훈 "지예은, 생일 때마다 연락와 선물 갈취"

코미디언 김원훈이 매년 지예은의 생일을 챙기는 이유를 공개했다.

30일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'에는 코미디언 김원훈, 가수 권은비가 출연했다.

이날 방송에서 "은비는 자주 나왔지만, 원훈은 진짜 처음 나왔다. 예은이랑 친분이 있지 않냐"고 물었다.

지예은은 "오빠가 '런닝맨' 나온다고 하니까 자기가 선물한 걸 다 말하라고 했다"고 폭로해 웃음을 자아냈다.

김원훈이 "매년 생일 때 제가 챙겨준다. 처음에는 예은이 이사 간다고 해서 조명을 사줬다"고 하자 지예은은 "미스트, 립밤, 가방, 밥솥 등 엄청나게 해줬다. 오빠가 준 거다. 명품 선물 많이 받았다"고 털어놨다.

이에 김원훈은 "예은이가 생일 때 '오빠 뭐해?'하고 연락이 온다. 그럼 저도 '그냥 뭐 하고 있다'고 한다. 알고 보니 생일이더라"고 말해 모두를 폭소케 했다.

그러자 지예은은 "너무 친하니까 '뭐해?'라고 물어보는 것"이라며 "'나 생일인 거 알지?'라고 한다. 나도 선물해줬다"고 반박했다.

김원훈은 "순면 100% 반팔티 받았다. 흡수력이 너무 좋아서 바닥 닦을 때 좋다"고 맞받아쳤고, 유재석은 "원훈이가 돈 좀 쓸 줄 아네"라고 말했다.

<뉴시스>

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