대홍수 사망자 800명 넘겨…네팔·中, 3000여 실종자 구조 '사력'

네팔·중국 국경의 히말라야 산악지대를 휩쓴 대규모 홍수 발생 닷새째인 30일(현지시간) 양국 당국이 3천 명이 넘는 실종자 수색·구조 작업에 사력을 다하고 있다.



특히 100명 이상이 갇혀 있는 것으로 추정되는 수력발전소 터널에 구조대원이 진입하는 데 성공해 기적의 생환 소식이 전해질 수 있을지 주목된다.

30일(현지 시간) 네팔 다딩 지구 트리슐리강 강변 진흙탕에 네팔 국기가 버려져 있다. AP연합뉴스

그러나 폭우로 강물 수위가 높아져 추가 범람 우려가 제기되는 데다가 전문 장비·역량 부족 등으로 인해 구조 작업에 어려움을 겪고 있다.



AP·EFE 통신 등에 따르면 이날 네팔 재난관리청이 집계한 네팔 내 대홍수 사망자는 최소 788명, 실종자는 2천502명(외국인 592명)으로 늘었다.



중국 당국이 집계한 시짱(티베트)자치구 지역 사망자 16명, 실종자 546명(외국인 261명)과 합치면 이번 홍수 전체 사망자는 최소 804명, 실종자는 3천48명에 이른다.



네팔 당국은 피해 지역인 중부 바그마티주의 수력발전소 현장 11곳 이상에서 최소 933명의 작업자가 실종됐으며, 이 중 라수와 지역의 트리슐리 3A·3B 발전소를 중심으로 100여명이 터널 안에 고립된 채 생존해 있을 가능성이 있다고 보고 있다.

게다가 이 두 발전소에 갇힌 인원이 약 350명에 이를 수 있다는 정보도 당국에 입수됐다고 로이터 통신이 전했다.



이에 따라 네팔 군 구조대는 전날 밤 트리슐리 3A 발전소의 토사에 파묻힌 터널 상부에 드릴을 이용해 진입로를 뚫은 데 이어 파이프를 설치해 공기를 주입하고 카메라를 투입하기 시작했다.

30일(현지시간) 네팔 중부 바그마티주 라수와 지역의 트리슐리 3A 수력발전소 터널 주변에서 구조대원들이 수색 작업을 벌이고 있다. 로이터연합뉴스

이어 이날 구조대가 드릴·굴착기·유압 절단기 등 중장비와 폭발물을 동원해 터널에 4개의 구멍을 굴착한 뒤 밧줄을 타고 터널 내부로 진입하는 데 성공했다고 네팔 에너지부가 밝혔다.



구조대는 현재 내부에 갇힌 사람들의 상태, 위치, 안전 여부를 확인하는 작업을 진행 중이다.



네팔 총리실은 성명에서 "(구조대가) 밧줄을 이용해 구멍 속으로 내려가 내부 사람들을 소리쳐 불렀으나 아무런 응답이 없었다"고 전했다.



에너지부는 구조대가 산소 장비와 카메라를 갖춘 구조대원을 약 180m 떨어진 터널 내 공사 공간에 투입하기 위한 준비 작업을 거치고 있다고 말했다.



또 이곳에 구조대원이 도달하면 터널 내 실종자들의 실제 상태·위치와 안전 여부에 대해 더 명확히 파악할 수 있을 것으로 기대했다.



다만 이날 오전 2시께부터 쏟아진 폭우로 트리슐리강 수위가 상승, 굴착 작업 구역까지 물이 차오르면서 작업이 일시 중단됐다가 이후 상황이 나아져 작업이 재개됐다.

30일(현지 시간) 네팔 바그마티주 누와코트 지구 트리슐리 홍수 피해 주민들이 파손된 주거지에서 건진 물품을 소형 트럭에 실어 이동하고 있다. AP연합뉴스

이날 오전 재난관리청은 "라수와 지역 보테코시강(트리슐리강의 상류)의 유량이 더욱 불어났다는 정보를 입수했다"면서 수색·구조·구호 인력과 강변 지역 주민에게 각별한 주의를 요청했다.



이에 터널 밖 구조대와 주민들도 트리슐리강 등의 범람 우려에 수색·구조·복구 작업을 일시 멈추고 고지대로 대피하기도 했다.



게다가 대홍수로 강이 진흙·바위 등으로 막혀 생긴 불안정한 '자연댐 호수' 중 일부는 물이 빠르게 차올라 통제 불가능한 상태로 붕괴할 수 있다는 우려가 제기된다.



중국에서도 전날 밤 무인기(드론) 감시 결과 기존의 자연댐 호수에서 약 2.8㎞ 떨어진 지점에서 산사태가 발생, 새로운 자연댐이 만들어지는 것으로 확인됐다.



이에 따라 시짱(티베트)자치구 지룽 통상구 인근의 긴급 구조 인력이 안전한 곳으로 대피했으며, 중국 당국은 2차 재해 가능성에 대비해 모니터링을 강화했다.



비라지 박타 슈레스타 네팔 에너지부 장관은 "여러 터널에서 구조 작업이 진행 중"이라면서 "악천후와 극도로 어려운 상황" 속에서도 작업을 계속하고 있다고 말했다.



네팔 당국은 이날 피해가 큰 계곡 지역에 군·경찰 등 1만5천여명을 투입해 수색·구조 작업을 벌였고, 중국인 4명 등 183명을 구조해 헬기 등을 통해 이송했다.

30일(현지 시간) 네팔 카트만두의 병원에서 한 소년이 여성의 도움을 받아 벽에 돌발 홍수로 실종된 일가의 사진을 붙이고 있다. AP연합뉴스

히말라야 지역의 고난도 터널 구조 작업에 풍부한 경험을 갖춘 인도는 터널 전문 구조대 11명을 네팔에 지원했으며, 중국도 터널 전문 구조팀 9명을 네팔에 파견했다.



네팔 정부는 이 밖에도 수송용 대형 드론, DNA 검사키트, 시신 보관용 냉동시설 등 수색·구조에 필요한 특수·전문 장비와 인력 등의 지원을 국제사회에 요청했다.



시시르 카날 네팔 외교부 장관은 헬기로만 접근할 수 있는 여러 피해지역에 긴급 구호물자를 공급하기 위해 중량물을 나를 수 있는 드론을 찾고 있다고 밝혔다.



또 하루 수백 구씩 수습되는 희생자 시신 부패를 막고 유족의 신원 확인을 위해 냉동보관 시설과 DNA 검사키트를 비롯한 법의학 장비와 인력 등 전문적인 지원이 필요하다고 설명했다.



전국 병원 시신 안치실 등이 포화상태가 되고 냉동보관 시설에 들어가지 못한 시신들이 부패하기 시작하자 네팔 당국은 전날 신원 미상 시신 96구를 임시 매장한 데 이어 이날도 100여구를 매장 중이라고 로이터가 전했다.



암리트 바하두르 라이 네팔 외교부 차관은 "공중보건을 지키기 위해 부패해가는 시신들을 매장해야 했다"면서 "여러 국가에 냉동보관 시설을 요청했으며, 1천 개 이상이 필요할 것"이라고 밝혔다.



당국은 다만 신원 확인을 위해 시신의 DNA 시료 채취, 사진 촬영, 식별 정보 기록 등의 작업을 거치고 있으며, 추후 신원이 파악되면 유족에게 시신을 인도해 힌두교 전통에 따라 화장을 할 수 있게 할 방침이다.

30일(현지시간) 네팔 중부 바그마티주 치트완 지역에 신원이 미확인된 대홍수 희생자 시신들이 임시 매장된 모습. AFP연합뉴스

네팔 정부는 대홍수 피해 복구비로 약 40억∼50억 달러(약 5조5천억∼6조9천억원)가 필요할 것으로 추산한다. 최대 추정치인 50억 달러는 네팔 전체 경제 규모의 10%에 가까운 큰 금액이다.



카날 장관은 "피해 규모를 조사한 뒤 (복구) 계획을 수립할 예정이지만, 우선 국제사회에 지원을 요청하고 있다"고 말했다.



이에 미국과 캐나다는 각자 약 360만 달러(약 50억원)씩, 유럽연합(EU)은 250만 달러(약 34억5천만원), 영국은 500만 파운드(약 93억8천만원), 말레이시아는 100만 달러(약 13억8천만원)의 지원을 각각 약속했다.



유엔은 250만 달러의 긴급 지원 자금을 집행했고, 국제적십자·적신월사연맹(IFRC)은 100만 달러(약 13억8천만원) 이상을 네팔 지원에 배정하는 한편 3천100만 달러(약 428억원) 규모의 긴급 모금을 시작했다.



이런 가운데 한국 정부합동 신속대응팀과 두산에너빌리티는 당초 이날 임차 헬기 각각 1대씩 2대를 띄워 한국인 실종자 9명을 수색할 계획이었지만 네팔군 당국이 안전·항공 혼잡 우려 등으로 인해 운항 허가를 내주지 않아 무산됐다.

<연합>

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