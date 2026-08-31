미국 전직 당국자 "트럼프, 김정은 만나고 중간선거 직후 2차 회담 가능성"

도널드 트럼프 미국 대통령이 김정은 북한 국무위원장을 조기에 만나 대화의 물꼬를 트고, 11월 중간선거 이후 2차 회담으로 이어갈 수 있다는 전직 미국 당국자의 전망이 나왔다.

1기 트럼프 행정부에서 백악관 국가안보회의(NSC) 북한 담당 국장을 지낸 앤서니 루지에로는 30일(현지시간) 미 PBS방송 대담에 출연해 “트럼프 대통령은 대화를 시작하기 위해 김정은을 그냥 만날 것 같다”고 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합

이어 11월 초 열리는 중간선거 이후나 내년쯤 2차 북미정상회담이 이어질 수 있다고 내다봤다.

루지에로 전 국장은 북한이 핵무기를 보유한 현실을 암묵적으로 인정하는 것이 필요하다고 보면서, 그 이후에는 북한군의 우크라이나 철수처럼 미국 입장에서 더 중요한 문제에 초점을 맞출 수 있을 것이라고 주장했다.

자신 역시 북한 비핵화에 집중해오다 최근 현실을 인정하는 쪽으로 생각이 바뀌었다고도 했다.

다만 그는 “대통령과 참모진이 고민해야 할 문제는 북한과 실질적인 효과가 있는 합의를 끌어낼 수 있느냐와 이를 자체 핵무장의 청신호로 볼 나라들을 관리할 수 있느냐”라면서 “우리는 이를 막을 충분한 유인책과 억제책이 있다고 본다”고 덧붙였다.

미 싱크탱크 스팀슨센터의 레이철 민영 리 선임연구원은 북·미 뉴욕채널 재개와 같이 실무급 대화가 시작되는 것만으로도 큰 성과로 볼 수 있다면서 전략적 모호성을 유지할 필요가 있다고 제언했다.

맨스필드재단의 브루스 클링너 선임연구원은 북한이 협상에 나오는 것만으로도 보상을 원하고 계속 더 많이 요구하는 살라미 전술을 구사할 것이라고 우려했다.

그는 트럼프 대통령 주변에 직언할 참모가 사실상 없어 미국 국익에 부합하지 않는 합의가 나올 수 있다고 지적하며, 시간이 걸리더라도 실무급 의제 정리를 거쳐 정상 간 담판으로 이어지는 상향식 접근이 낫다고 강조했다.

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