과천시민회관 빙상장서 일산화탄소 누출…140여명 대피

경기 과천시민회관 내 빙상장에서 가스가 누출되는 사고가 발생해 이용객들이 대피하는 소동이 발생했다.

30일 경기도소방재난본부 등에 따르면 이날 오후 1시33분께 경기 과천시 과천시민회관 지하 2층 빙상장에서 일산화탄소로 추정되는 가스가 누출됐다.

"한 학생이 가스 냄새가 난다며 누워있다"는 신고를 받고 출동한 소방은 10대 여학생 1명을 인근 병원으로 이송했다.

이어 빙상장 이용객 100여명과 기타 건물 이용객 40여명 등 140여명을 대피시켰다.

현장에 출동한 소방대가 빙상장 내부를 측정한 결과 일산화탄소 농도는 250ppm 수준이었던 것으로 확인됐다.

허용 기준치는 30~50ppm으로, 200ppm을 넘으면 두통과 어지럼증이 나타나는 것으로 알려져 있다.

이에 소방당국은 건물을 통제하고 배연 작업에 나서 오후 7시45분께 일산화탄소 농도가 기준치 아래인 15ppm까지 떨어진 것을 확인한 뒤 현장을 시에 인계하고 철수했다.

관계 당국은 정확한 사고 원인을 조사할 방침이다.

<뉴시스>

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