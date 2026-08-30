AI 컨트롤타워 재편… 하정우 ‘AI전략위’ 부위원장에 [6개 부처 개각]

이재명정부 집권 2년차 ‘인공지능(AI) 3강’ 전략을 이끌 컨트롤타워가 다시 짜였다. 국가AI전략위원회에는 정부 출범 초기 AI 정책을 설계한 하정우 전 청와대 AI미래기획수석을 복귀시켜 중장기 전략과 정책 연속성을 맡기고, 대통령실에는 구글 출신인 조국혁신당 이해민 의원을 새 수석으로 기용해 범부처 조정과 산업·서비스 현장 연결을 강화했다. 여기에 메가프로젝트 전담 보좌관까지 신설하면서 AI 등 미래산업 정책을 ‘전략 수립→정부 조정→대형 프로젝트 실행’으로 이어갈 집행체계를 보강한 것으로 풀이된다.



강훈식 대통령 비서실장은 30일 개각 브리핑에서 하 전 수석의 국가AI전략위 부위원장 지명을 발표하며 “초대 AI수석으로 전문성과 정책 역량이 검증됐고 국가AI전략위 출범을 함께했던 만큼 AI 3대 강국 도약을 위한 방향타를 잡을 것”이라고 밝혔다. 이해민 AI미래기획수석 내정자에 대해서는 “국가 AI 전략을 산업 혁신과 국민이 체감하는 서비스 변화로 연결하고 범부처 역량을 하나로 결집할 컨트롤타워의 적임자”라고 했다.



두 사람의 역할도 이전보다 분명히 나뉠 것으로 보인다. 국가AI전략위는 정부·산업계·학계가 참여해 AI 정책의 큰 방향과 중장기 전략을 조율하고, 대통령실 AI수석은 이를 개별 부처 정책과 실제 사업으로 연결하는 역할에 무게가 실린다. 하 전 수석과 임문영 전 국가AI전략위 부위원장이 선거 출마를 위해 잇따라 물러난 뒤 이어졌던 핵심 AI 라인의 공백을 채우면서 3대 메가프로젝트, AI 기반 7대 시드(Seed) 프로젝트, 국가AI컴퓨팅센터 구축, ‘모두의 AI’ 등 주요 사업의 추진체계도 다시 갖춰지게 됐다.



하 전 수석은 지명 직후 사회관계망서비스(SNS)에 “AI G3 달성을 위한 중장기 전략을 한 단계 업그레이드해 지속 가능한 AI 강국을 실현하겠다”고 밝혔다. 대통령실에서 정책 실행을 맡았던 하 전 수석을 전략위로 옮긴 데에는 기존 AI 정책의 흐름을 끊지 않으면서 민관을 아우르는 국가 전략으로 확장하라는 주문이 담긴 것으로 보인다.



메가프로젝트 보좌관 신설은 전략을 실제 투자와 사업 성과로 연결하려는 집권 2년차 기조와 맞닿아 있다. 이원주(사진) 기후에너지환경부 에너지전환정책실장을 내정한 청와대는 그가 2019년 일본의 반도체 소재·부품 수출규제 대응 등에서 문제 해결 역량을 보여왔다고 설명했다. AI뿐 아니라 에너지·산업·지역을 아우르는 대규모 국가 프로젝트를 대통령실에서 직접 점검하며 속도를 높이겠다는 취지로 읽힌다.

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