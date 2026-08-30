李대통령, 6개 부처 장관 교체…경제엔 정통 관료·범여권 중용 ‘통합 개각’

이재명 대통령이 30일 재정경제부·국토교통부·중소벤처기업부·국방부·법무부·성평등가족부 6개 정부 부처에 대해 개각을 단행했다. 경제·부동산 부처에는 현직 차관을 승진 발탁하고 법무·중기·성평등가족부에는 현역 의원을 기용했다. AI미래기획수석비서관 등 청와대 인선 일부도 이날 함께 발표됐다.



강훈식 대통령 비서실장은 이날 청와대에서 브리핑을 열고 경제부총리 겸 재정경제부 장관 후보자로 이형일(사진) 재정경제부 1차관, 국토교통부 장관 후보자로 홍지선 국토교통부 2차관을 지명했다고 밝혔다. 강 비서실장은 이 후보자에 대해 “경제정책 요직을 두루 거친 손꼽히는 정책통”이라며 중동발 고유가에 대응한 석유최고가격제 도입 과정에서 실행 역량을 입증했다고 평가했다. 홍 후보자에 대해서는 경기도 도시주택실장 등을 거쳐 주택정책 설계와 현장 집행 경험을 갖췄다고 설명했다.

강훈식 비서실장이 30일 청와대에서 인사 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴스1

한성숙 국무총리 취임 이후 공석이던 중소벤처기업부 장관 후보자로는 더불어민주당 이소영 의원이 지명됐다. 정성호 장관의 사의로 공석이 된 법무부 장관 후보자에는 같은 당 김승원 의원이 발탁됐다. 김 후보자는 판사 출신 재선 의원으로 국회 법제사법위원회 간사를 맡고 있다. 강 비서실장은 “형사사법체계 개편 취지를 누구보다도 깊이 이해하고 있는 만큼 피해자의 권리를 최우선으로 보호하며 새로운 형사사법체계를 빠르게 안착시킬 것으로 기대한다”고 말했다.



국방부 장관 후보자에는 강신철 전 한미연합사령부 부사령관이 지명됐다. 육사 출신 4성 장군인 강 후보자는 합동참모본부 작전본부장 등을 거쳐 현재 주사우디아라비아 특명전권대사로 재직 중이다. 성평등가족부 장관 후보자로는 기본소득당 용혜인 의원이 지명됐다.



청와대와 대통령 직속 기구 인선도 함께 이뤄졌다. 하정우 전 수석의 지방선거 출마로 공석이 된 AI미래기획수석비서관에는 조국혁신당 이해민 의원이 내정됐다. 신설 예정인 메가프로젝트 보좌관(가칭)에는 이원주 기후에너지환경부 에너지전환정책실장이 내정됐다.

이재명 대통령은 30일 경제부총리 겸 재정경제부 장관 후보자에 이형일 재정경제부 제1차관을 지명하는 등 6개 부처 개각을 단행했다. 윗줄 왼쪽부터 경제부총리 겸 재정경제부 장관 후보자 이형일 재정경제부 제1차관, 법무부 장관 후보자 김승원 더불어민주당 의원, 국방부 장관 후보자 강신철 전 한미연합사령부 부사령관, 아랫줄 왼쪽부터 성평등가족부 장관 후보자 용혜인 기본소득당 의원, 국토교통부 장관 후보자 홍지선 국토교통부 2차관, 중소벤처기업부 장관 후보자 이소영 더불어민주당 의원. 청와대 제공

하 전 수석은 국가AI전략위원회 부위원장으로 복귀한다. 강 비서실장은 “초대 AI수석으로 전문성과 정책 역량이 검증됐으며 국가AI전략위 출범을 함께했던 만큼 AI 3대 강국으로의 도약을 위한 방향타를 잡고 산학연 역량이 밀도 있게 결집된 국가 AI 전략을 제시할 것”이라고 말했다. 국가AI전략위 부위원장은 임문영 전 부위원장이 지난 6월 국회의원 보궐선거 출마를 위해 사퇴한 뒤 공석이었다. 대통령 정무특별보좌관에는 김경수 전 지방시대위원회 위원장이 위촉됐다. 강 비서실장은 김 특보가 국회와 지역의 다양한 목소리를 국정에 연결하고 국민 통합과 안정적인 국정운영을 위한 가교 역할을 할 것이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지