[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 31일 (월요일) 66년생, 송사에 연루되면 매우 불리하다

96년생 타인의 일을 인정하고 존중하자. 84년생 좋은 일과 궂은 일이 있지만 결과는 약하다. 72년생 여성은 즉흥적인 행동을 삼가하자. 60년생 감정으로 경솔한 행동은 자제하자. 48년생 마음속에 담아두었던 응어리가 풀린다. 36년생 변덕스러운 사람은 멀리하자.

97년생 방향에 따라 운신의 폭을 넓혀라. 85년생 나이가 들었다고 일을 나태하게 하지 마라. 73년생 진로관계를 빨리 결정하는 것이 좋다. 61년생 힘들지만 희망을 잃지마라. 49년생 사사로운 정에 집착하지 말자. 37년생 자신을 한번 되돌아 보자.

98년생 약속을 남발하지 말고 지키자. 86년생 내용도 모르고 들이대다가 손해보기 십상이다. 74년생 이성 선택은 장점부터 먼저 살펴라. 62년생 구심점이 없으면 전체가 흔들리는 법이다. 50년생 지하철에서 실물수를 조심하자. 38년생 독선과 아집 때문에 건강을 해친다.

99년생 문제의 해결방법이 나타난다. 87년생 임기응변에 능하면 위기를 기회로 삼는다. 75년생 능력 밖의 것을 탐하지 말자. 63년생 장래의 큰 일을위해 한우물을 파자. 51년생 금전거래와 보증을 조심하자. 39년생 애매한 사안에는 관여치 말자.

00년생 내 마음을 몰라주니 갑갑하기만 하다. 88년생 규모를 줄이는 것만이 상책이 아니다. 76년생 부단한 노력만이 능력을 증가시킨다. 64년생 금전관계가 긴박해 진다. 52년생 협력을 구하려면 최대한 예의가 필요하다. 40년생 건강에 이상이 올 수 있다. 28년생 막힌 일도 서서히 풀린다.

01년생 새로운 투자는 운세을 잘 보고 실행하자. 89년생 품위를 지키면서 대인관계를 이끌어라. 77년생 눈높이를 맞추지 못하면 고생한다. 65년생 전문직 종사자는 능력을 인정받는다. 53년생 과다한 욕구를 자제하자. 41년생 돌고 도는 것이 세상의 이치다. 29년생 경쟁하지 말고 관망하자.

02년생 개인적인 문제가 타인의 입에 오르내린다. 90년생 순간적인 결정이 일진을 크게 좌우한다. 78년생 순리를 따르는 것이 덕이온다. 66년생 송사에 연루되면 매우 불리하다. 54년생 경제적인 여유가 어렵게 된다. 42년생 자손에게 재산을 분배할 시점이다. 30년생 길을 잃을 수 있으니 조심하자.

03년생 성숙한 모습으로 대하면 모두가 우러러본다. 91년생 잘해준다고 한 일이 상대방에 부담이다. 79년생 내가 하고있는 일에 변동하지 말자. 67년생 문서처리는 꼼꼼하게 처리하자. 55년생 평소 생각대로 일을 착수하자. 43년생 일은 여러 가지로 매우 복잡하다. 31년생 문제의 양면성을 꿰뚫어 판단하라.

04년생 오라는 곳은 없어도 참견 할일 많다. 92년생 여성은 조신한 모습으로 다가서라. 80년생 직장변동은 시기가 아니다. 68년생 활동적인 방향으로 목표를 정하자. 56년생 늦다고 생각할 때가 이르다. 44년생 굴러가는 공을 손으로 잡자. 32년생 일에 부딪히는 것이 좋다.

05년생 망설임보다는 일에 실행을 하라. 93년생 모든 일이 순조로울 때에는 등한시 말라. 81년생 노력한 것 이상의 성과가 나타난다. 69년생 미흡한 결과로 인해 심신이 피곤하다. 57년생 논쟁는 적당한 선에서 끝내자. 45년생 청탁이라도 거절하는 것이 유익하다. 33년생 실패한 일에 미련 갖지 말자.

06년생 중요한 일과 약속은 오전에 하면 순조롭다. 94년생 사람의 면면을 살피는 일에 몰두하라. 82년생 때와 장소에 따라 적절히 소비하자. 70년생 현재일은 계속적인 노력이 필요하다. 58년생 귀인을 만나다가 놓치는 운이다. 46년생 몸에 좋은 것도 과다복용은 금물이다. 34년생 사물의 겉과 속을 볼 줄 알아야 현명하다.

95년생 급진적인 변화에 적응하기가 쉽지 않다. 83년생 외국진출의 소식이 들려온다. 71년생 지금은 실리를 추구하는 것이 좋다. 59년생 동방으로 이동하는 것은 삼가라. 47년생 산으로 올라가면 묵은 체증이 내려간다. 35년생 보수가 적더라도 실망할 것 없다.

백운철학원

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