구윤철, 개각 소식에 G20 취소했다가 번복…‘국익 고려’ 예정대로 미국 출국

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관이 개각 소식을 듣고 30일 미국에서 열리는 주요 20개국(G20) 재무장관·중앙은행 총재 회의 참석 일정을 미루려다 결국 참석하기로 했다.

이날 재경부에 따르면 구 부총리는 8월31일부터 9월1일 미국 노스캐롤라이나 주 애슈빌에서 개최되는 G20 재무장관·중앙은행 총재 회의에 참석하기 위해 이날 인천국항에서 출국했다. 구 부총리는 비행기 탑승을 기다리던 중 개각 대상에 포함된다는 연락을 받고 일정을 취소하려고 했다. 청와대 강훈식 비서실장은 이날 11시30분쯤 이형일 재경부 1차관을 새 부총리 후보자로 지명한다고 발표했다.

구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 30일 오전 G20 재무장관회의 참석을 위해 인천국제공항 제2여객터미널에서 미국 워싱턴 D.C.로 출국하고 있다. 뉴스1

하지만 구 부총리는 일정을 예정대로 소화하기로 한 건 후임자가 임명되기 전까지 자신이 임기를 계속해야 한다는 점을 고려한 때문으로 보인다. 특히 스콧 베선트 미국 재무장관 등 주요국 인사와 양자 면담 등 중요 경제외교 일정이 줄줄이 예정된 만큼 이를 취소하면 국익에도 도움이 되지 않다는 점도 감안한 것으로 분석된다.

다만 관가 안팎에선 구 부총리가 인천공항에서 출국하기 직전 교체 사실이 전달된 점은 이례적이라는 목소리가 나온다. 구 부총리는 이재명정부 초대 경제부총리로 임명된 이후 경제 성적표라고 할 수 있는 성장률을 올렸고, 올해 2월 중동전쟁 발발 이후에는 물가를 2%대로 안정적으로 관리하는 등 거시 지표를 안정화시켰다는 평가를 받는다.

구 부총리는 이번 회의에서 한국 경제의 탄탄한 펀더멘털(기초체력), 구조적 과제에 대응하기 위한 중장기 성장잠재력 확충 노력을 소개하고, 부채·불균형 등 글로벌 경제 핵심 현안에 관한 의견을 제시할 계획이다.

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