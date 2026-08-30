국힘, 김승원 법무장관 지명에 “공소취소 전격전 돌입 선언”

국민의힘은 30일 이재명 대통령이 신임 법무부 장관에 더불어민주당 김승원 의원을 지명하는 등 2차 개각을 단행한 데 대해 “공소취소 전격전 돌입 선언”, “국정테러 개각”이라며 공세에 나섰다.

국민의힘 장동혁 대표는 이날 페이스북을 통해 “법무부 장관에 ‘대장동 변호인’ 출신 김승원 민주당 의원을 지명했다. 소위 ‘공소취소모임’ 공동대표를 맡았던 인물”이라며 “결국 본인 재판 취소에 총대를 멜 법무부 장관을 낙점한 것”이라고 비판했다.

법무부 장관 후보자로 지명된 더불어민주당 김승원 의원이 30일 국회에서 사법부 현안 관련 기자회견에서 취재진 질문에 답하고 있다. 연합

장 대표는 김 의원의 과거 발언을 겨냥해 “법안 상정 안 했다고 국회의장을 ‘GSGG’라고 부른 전력까지 있으니, 대통령 시키는 대로 거침없이 나갈 것”이라며 “사법부 독립과 재판 재개에 대한 국민적 분노가 높아지자, 어지간히 조급했던 모양”이라고 꼬집었다.

이와 함께 경제부총리, 국토부 장관 후보자로 현직 차관을 지명한 점을 두고는 “경제 정책, 부동산 정책을 1도 바꾸지 않겠다는 선언”이라며 “말 잘 듣는 관료 출신 장관을 방패로 앉혀 놓고 이 대통령 마음대로 하겠다는 것”이라고 지적했다. 이 대통령은 경제부총리 겸 재정경제부 장관 후보자에 이형일 현 재정경제부 1차관을, 국토교통부 장관 후보자에는 홍지선 현 국토부 2차관을 지명했다.

정점식 원내대표도 “법무부 장관에 현재 여당 법사위 간사인 김승원 의원을 올리겠다는 것은 ‘공소취소 전격전 돌입 선언’”이라고 반발했다. 정 원내대표는 “김승원 의원은 지난 민주당 의원 워크숍에서 서영교 법사위원장과 함께 ‘공소취소 특검 추진’을 공식 선언했다”며 “이재명 대통령의 재판을 삭제하기 위해 공소취소 특검의 선봉장을 장관직에 세워두겠다는 것”이라고 주장했다.

그는 특히 이번 개각에 대해 “야당이 요구한 ‘민생 살리기’ 개각과는 거리가 멀고, 집권 2년차 국정기조는 오직 ‘공소취소’임을 확인한 ‘국정테러 개각’”이라고 꼬집었다. 그러면서 “이재명정부 2년차 경제·안보는 포기하고 오로지 공소취소 전격전에 매달리겠다는 기조를 분명히 했다”라며 “국민은 절망하고, 국정은 폭망할 것”이라고 직격했다.

국회 법제사법위원회 소속 주진우 의원도 페이스북에서 김 의원 지명을 두고 “이재명 공소취소를 맹세한 대가가 아니겠는가”라고 반문했다. 이어 “국정 운영은 뒷전이고, 이재명 방탄만 신경 쓰는 것을 국민들이 다 안다”며 “사적 이익을 위한 명백한 인사권 남용이다. 이재명 지지율은 더 폭락할 것”이라고 강조했다.

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