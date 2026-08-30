용혜인 “아이 돌보던 중 지명 소식 들어… 막중한 책임감 느낀다”

이재명 정부의 성평등가족부 장관 후보자로 지명된 기본소득당 용혜인 원내대표가 “성실하고 겸손한 자세로 국회 인사청문회에 임하겠다”고 30일 소감을 밝혔다.

기본소득당 용혜인 원내대표. 뉴시스

용 후보자는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 글에서 “주말 아침 여섯 살 아이를 돌보는 중에 지명 소식을 전해들었다”며 이같이 말했다.

이어 “30대 워킹맘으로서 국정을 함께 책임지는 야당의 일원으로서 어느 때보다 막중한 소임 의식과 책임감을 느낀다”고 덧붙였다.

그러면서 “모두의 성평등은 국민의 생명과 존엄을 지키는 헌법적 책무임과 동시에 대한민국이 처한 복합 위기를 극복하고, 지속가능한 미래를 열어내기 위한 중요한 국정과제”라고 강조했다.

계속해서 “국민 모두가 공감하고 체감하는 실질적 변화를 이끌어내고, 더욱 따뜻하고 행복한 일상을 만들어내기 위해 전심전력을 다하겠다”고 각오를 다졌다.

용 후보자는 1990년생으로 인사청문회를 거쳐 정식으로 임명되면 첫 ‘90년대생 장관’이 된다.

그는 경기도 부천에서 태어나 경기도 경안고를 거쳐 경희대 정치외교학과를 나왔다.

출생은 부천이지만 안산에서 성장했는데 이는 대학 시절 세월호 참사 희생자의 목소리를 내게 된 배경이 되기도 했다.

더불어민주당의 비례대표 위성정당에 참여해 두 차례 금배지를 달았으며, 당선된 뒤에는 본래 소속인 기본소득당에서 활동했다.

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